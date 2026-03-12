El técnico español Pulpis dirigirá a Uzbekistán por tercera vez y hasta 2028

Redacción deportes, 12 mar (EFE).-El entrenador José María Pazos Méndez, “Pulpis”, se ha convertido por tercera vez en seleccionador de Uzbekistán de fútbol sala, combinado al que regresa por tercera vez, ya estuvo en dos etapas 2011-2012 y 2015-2017, con un contrato que se extenderá hasta 2028.

El entrenador gallego tendrá como principal objetivo devolver al conjunto uzbeko a la élite del fútbol sala mundial después de los discretos resultados obtenidos recientemente, especialmente tras el Mundial disputado en 2024 y la última Copa de Asia.

"Pulpis" es uno de los técnicos españoles con mayor recorrido internacional en este deporte. Nacido en Lugo en 1974, comenzó su carrera como entrenador en 1996 al frente del Autos Lobelle de Santiago, iniciando un camino que pronto le llevaría a dirigir a varios clubes españoles como Melilla FS, Prone Lugo, Muebles Caloto o Valencia Vijusa. En aquellos primeros años ya destacó por su capacidad para desarrollar proyectos deportivos y por su visión táctica del juego.

Su salto al extranjero llegó en 2003 cuando decidió probar suerte fuera de España y aceptó dirigir al MNK Orkan Zagreb, en Croacia, con el que conquistó la Copa de Croacia.

A partir de ese momento su carrera adoptó una clara dimensión internacional. Tras regresar brevemente a España para dirigir al Barcel Euro Puebla y posteriormente al Lobelle de Santiago, con el que lograría una Recopa de Europa,, comenzó una larga etapa en el fútbol sala asiático.

Entre 2007 y 2011 fue seleccionador de Tailandia, etapa en la que consolidó su prestigio como técnico y logró situar al combinado asiático entre los mejores del continente, llegando a disputar el Mundial de Brasil 2008.

Posteriormente asumió por primera vez el mando de Uzbekistán entre 2011 y 2013, iniciando una relación profesional que con el tiempo se repetiría en varias ocasiones.

En paralelo, "Pulpis" también dirigió clubes asiáticos con notable éxito. Destaca su etapa en el Chonburi BlueWave de Tailandia, con el que conquistó títulos nacionales y una Liga de Campeones de Asia, ampliando un palmarés que incluye también varios campeonatos y copas en el continente.

Más recientemente, el técnico gallego ha continuado su carrera en el fútbol sala chino al frente del Shenzhen Nanling, con el que ha logrado consolidar un proyecto ganador y sumar varios títulos ligueros consecutivos.

Ahora, "Pulpis" afronta un nuevo desafío al regresar a Uzbekistán. Su misión será relanzar a una selección que busca recuperar protagonismo en el panorama internacional.

Con una experiencia acumulada durante casi tres décadas en los banquillos y un amplio conocimiento del fútbol sala asiático, el técnico gallego confía en aportar su experiencia para construir un proyecto sólido que permita a Uzbekistán volver a competir entre las grandes potencias del continente y aspirar a metas más ambiciosas en el escenario mundial. EFE

jmd