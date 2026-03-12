Espana agencias

El joven muerto ayer en Ceuta recibió varios disparos y se busca a dos sicarios

Guardar

Ceuta, 12 mar (EFE).- El joven, de entre 25 y 30 años, que murió en la madrugada de ayer en Ceuta en un tiroteo en la barriada del Príncipe recibió varios disparos y la Policía Nacional busca a los dos presuntos sicarios que ejecutaron la orden.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los datos apuntan a que los dos pistoleros, que actuaron con pasamontañas, sabían perfectamente a quién iban dirigidos los disparos, descartando la hipótesis de que el fallecido pudiera haber sido víctima de un fuego cruzado o de disparos de forma accidental.

Los autores de los disparos sorprendieron a la víctima en uno de los callejones de la barriada y efectuaron varios disparos contra él, al menos tres de los cuales impactaron en distintas zonas del cuerpo del joven.

El joven herido fue trasladado con vida al Hospital Universitario, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

La Policía Nacional investiga el suceso y busca a los dos individuos que ejecutaron la orden para acabar con la vida del joven, natural de Ceuta pero con residencia en Algeciras (Cádiz).

En el hospital descubrieron que la víctima portaba un arma de fuego, montada y con cartucho en la recámara y que fue entregada a la Policía Local. EFE

Confirman la sanción de 40.000

Confirman la sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de prohibidos

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: "Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra"

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions