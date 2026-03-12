El joven muerto ayer en Ceuta recibió varios disparos y se busca a dos sicarios

Ceuta, 12 mar (EFE).- El joven, de entre 25 y 30 años, que murió en la madrugada de ayer en Ceuta en un tiroteo en la barriada del Príncipe recibió varios disparos y la Policía Nacional busca a los dos presuntos sicarios que ejecutaron la orden.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los datos apuntan a que los dos pistoleros, que actuaron con pasamontañas, sabían perfectamente a quién iban dirigidos los disparos, descartando la hipótesis de que el fallecido pudiera haber sido víctima de un fuego cruzado o de disparos de forma accidental.

Los autores de los disparos sorprendieron a la víctima en uno de los callejones de la barriada y efectuaron varios disparos contra él, al menos tres de los cuales impactaron en distintas zonas del cuerpo del joven.

El joven herido fue trasladado con vida al Hospital Universitario, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

La Policía Nacional investiga el suceso y busca a los dos individuos que ejecutaron la orden para acabar con la vida del joven, natural de Ceuta pero con residencia en Algeciras (Cádiz).

En el hospital descubrieron que la víctima portaba un arma de fuego, montada y con cartucho en la recámara y que fue entregada a la Policía Local. EFE