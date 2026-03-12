El IBEX 35 abre con una caída del 0,41 % con el precio del petróleo de nuevo al alza

Madrid, 12 mar (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este jueves con una caída del 0,41 %, por debajo de los 17.300 puntos, mientras el precio de la energía mantiene su escalada ante los ataques que se están produciendo a los petroleros en el estrecho de Ormuz.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35 alcanza los 17.291,8 puntos tras dejarse ese 0,41 %. En el año, el indicador baja el 0,09 %.

En la apertura, el precio del petróleo, que esta madrugada llegó a superar nuevamente los 100 dólares, sube con menos intensidad, el 4,11 %, hasta los 95,74 dólares, mientras que el gas natural se revaloriza el 3,97 %, hasta los 51,97 euros. EFE

