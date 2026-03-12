El Gobierno pedirá el cese del gerente de La Cartuja en el consejo de administración

Sevilla, 12 mar (EFE).- El Gobierno central ha solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del consorcio que gestiona el estadio La Cartuja de Sevilla en el que pedirá el cese de su gerente, Daniel Oviedo, investigado en una causa judicial por las obras en el recinto deportivo.

La Dirección General de Patrimonio del Estado ha enviado una carta a la presidenta del consejo de administración de Estadio La Cartuja, a la que ha tenido acceso EFE, en la que señala que a la vista de las "graves informaciones" que han aparecido en la prensa y de la "reciente imputación del gerente" se solicita "la convocatoria a la mayor brevedad de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración a fin de que se proporcione a los consejeros información al respecto, así como de poder adoptar las decisiones que procedan".

Fuentes del Gobierno central han dicho a EFE que los representantes de la Administración del Estado en el consejo pedirán el cese del gerente.

En dicho consejo de administración la Junta posee el 44 % de la representación; el Gobierno central el 26 %; el Ayuntamiento de Sevilla el 15 %; la Diputación de Sevilla el 13 %, y también tienen participación minoritaria algunos clubes de fútbol sevillano y una empresa.

La Diputación de Sevilla también ha solicitado la convocatoria urgente del consejo de administración del consorcio del Estadio La Cartuja.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, afirmó este miércoles que la Junta estudia convocar el consejo de administración del consorcio que gestiona La Cartuja y que no descarta que la administración autonómica se persone en el caso judicial que investiga al expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y al exfutbolista Gerard Piqué por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí, en la que está también investigado Daniel Oviedo en una pieza que analiza si obtuvieron un beneficio ilícito tras las obras efectuadas en el campo.

Las obras se encargaron después de que la UEFA decidiese que La Cartuja albergase algunos encuentros de la Eurocopa 2021, una elección que llevó a la empresa pública que gestiona el estadio a pedir una subvención excepcional a la Junta de Andalucía, que la concedió por un importe de 4,9 millones de euros. EFE