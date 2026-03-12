Espana agencias

El Gobierno celebra que el TS inste a los herederos de Franco a devolver el Pazo de Meirás: "Es una magnífica noticia"

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aplaudido este jueves la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado e "insta" a los herederos del dictador Francisco Franco "a devolverlo a lo público".

Así lo ha comunicado la Sala de lo Civil del TS este jueves, donde han confirmado que el inmueble no pertenece a los herederos de Franco al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, según la sentencia recogida por Europa Press.

"Es una magnífica noticia", ha afirmado el ministro durante la inauguración de la exposición 'Libération. París 1944. Españoles, exilio y resistencia' en la que ha estado acompañado por la ministra francesa delegada ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos, Alice Rufo.

Además, el ministro ha vinculado la decisión judicial con la defensa de los valores democráticos y de la memoria histórica. Así, ha señalado que "la paz es sinónima de libertad", y ha defendido la necesidad de proteger esos principios frente a los discursos que los cuestionan.

"Por eso defendamos la paz y no la guerra. Repitamos que la justicia, la igualdad, la convivencia y la humanidad se desarrollan y quieren ser siempre así: en paz y en libertad", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Joan Plaza, sobre el Unicaja: "Si juegan cómodos, nos van a ganar fácil"

Infobae

Sorribes, novedad en la lista contra Eslovenia para la Billie Jean Kean con Badosa ausente

Infobae

La Policía sitúa a acusados del crimen de un joven en Fuenlabrada (Madrid) en DDP por otros hechos violentos y vídeos

La Policía sitúa a acusados

El Gobierno no teme que Trump concrete sus amenazas de embargo: "Sería el mundo al revés"

Infobae

Cerca de 40 viñetistas se alían con Forges por las enfermedades olvidadas en post-it

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno explica por qué

El Gobierno explica por qué cesó a la embajadora de España en Israel: “No tenía sentido continuar”

Confirman la sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de ludópatas

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La Federación Española de Fútbol

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions