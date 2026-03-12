El gasóleo agrícola, bonificado por ser clave en el campo y ahora encarecido por la guerra

Madrid, 12 mar (EFE).- El gasóleo agrícola, una pieza fundamental del sector primario que está bonificada en España, se ha encarecido más de un 20 % en solo una semana, sujeto como está a las turbulencias del mercado energético por el conflicto en Oriente Medio.

Tras el inicio de la escalada bélica, el precio medio ponderado del gasóleo agrario en España se situaba el pasado lunes en 1,192 euros por litro, incluidos impuestos, un 22 % más caro que el pasado 2 de marzo, según el último informe semanal de Energía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El encarecimiento del barril de petróleo tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, con el posterior bloqueo del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, se ha traducido en subidas de los precios internacionales de los carburantes, gas natural y fertilizantes.

En España, el gasóleo agrícola o gasóleo B también se ha encarecido desde entonces, lo que ha levantado ya las protestas de productores, que tachan de "especulativo" su incremento.

El presidente del sector de Carburantes de Cooperativas Agro-alimentarias, Josep Lluis Escuer, ha señalado a Efeagro que la subida de precio a raíz del conflicto en Oriente Medio solo responde a la "gran especulación de las grandes empresas petroleras, que han querido hacer dinero fácil y sin ningún escrúpulo, aprovechando la coyuntura bélica".

Su encarecimiento "no responde a una necesidad o emergencia, porque están garantizados el suministro y las reservas para tres meses", ha añadido.

La importancia de este gasóleo profesional es tal para el campo que cada año se consumen cerca de 2.000 millones de litros, principalmente para tractores y motores de riego, según estimaciones de la organización agraria COAG.

Además, es más barato que el tradicional: está sujeto a un retorno al agricultor de 63,71 euros por cada 1.000 litros del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Según el último informe semanal del MAPA, su precio oscila entre los 1,154 euros por litro que de media ofrecen los surtidores de las cooperativas agrarias y los 1,348 €/l de las gasolineras tradicionales.

Soria (0,897 €/l), Logroño (0,937 €/l) y Álava (0,964 €/l) son las provincias donde esta semana se puede llenar un tractor de gasóleo agrícola al precio más bajo de España, ya que son los únicos lugares donde aún se puede adquirir -en venta restringida en cooperativa- por debajo del euro por litro, según el MAPA.

Estas cifras contrastan con la venta automática en cooperativa en las provincias de Zamora y Palencia, donde su precio medio era el más alto el 9 de marzo -1,499 €/l-, seguido de los de Madrid (1,440 €/l) y Salamanca (1,249 €/l).

En las gasolineras convencionales, el gasóleo B más económico estaba este lunes en las provincias de Cuenca (1,268 €/l), Lleida (1,274 €/l) y Huelva (1,295 €/l); el más caro se encontraba en Guipúzcoa (1,536 €/l), Madrid (1,503 €/l) y Soria (1,498 €/l).

Escuer ha afirmado que hace casi 25 años que las cooperativas agrarias "tuvieron que buscarse la vida con el gasóleo agrícola, porque el sistema tradicional de gasolineras no apostaba" por este lubricante bonificado.

En la actualidad, las cooperativas agroalimentarias ofrecen cerca de mil surtidores automáticos de gasóleo B, que suponen en torno al 60 % de los puntos de venta totales de este combustible, "teñido de rojo" en España para diferenciarlo en los controles.

"En el mundo rural a veces no hay médicos y cada vez menos presencia de entidades bancarias. Las cooperativas, en muchos casos, suponen un auxilio en la vertebración" del territorio como en el caso de la venta de gasóleo y gasolina, "con menos márgenes para ser más competitivos", ha explicado el responsable.

Escuer ha aportado sus propios datos, que difieren de los oficiales y que, según han podido cotejar in situ cooperativistas de Castilla-La Mancha, arrojan una subida del precio del gasóleo B del 95 % entre el 27 de febrero -jornada anterior al inicio de los ataques contra Irán- y el pasado lunes 9 de marzo.

Castilla y León y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas con mayor consumo de gasóleo agrícola, según las solicitudes de devolución anual del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

En cuanto al gasóleo B de uso para la pesca, el análisis ministerial registra valores muy dispares, todos por debajo del euro por litro, a excepción del de la provincia de Valencia (1,429 €/l), con Cádiz como el lugar con el precio más bajo (0,753 €/l), y con una subida del 31 % respecto al 2 de marzo.

PRECIO MEDIO DE VENTA DEL GASÓLEO AGRÍCOLA EN COOPERATIVAS AGRARIAS (POR PROVINCIAS)

9 DE MARZO DE 2026

Fuente: MAPA

PROVINCIA

Euros/litro

PROVINCIA

Euros/litro

Albacete

1,135

Lérida

1,129

Alicante

1,178

Logroño

0,937

Araba/Álava

0,964

Lugo

1,145

Ávila

1,010

Madrid

1,440

Badajoz

1,153

Málaga

1,143

Barcelona

1,174

Murcia

1,206

Burgos

1,123

Navarra

1,075

Cáceres

1,158

Palencia

1,499

Cádiz

1,218

Salamanca

1,249

Castellón

1,215

Sevilla

1,236

Ciudad Real

1,191

Soria

0,897

Córdoba

1,200

Tarragona

1,070

Cuenca

1,169

Teruel

1,126

Granada

1,139

Toledo

1,194

Guadalajara

1,222

Valencia

1,229

Huelva

1,045

Valladolid

1,190

Huesca

1,046

Zamora

1,499

Jaén

1,146

Zaragoza

1,079

EFEAGRO

aq/bds/jlm