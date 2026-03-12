Espana agencias

El fútbol hace justicia con la Premier League

Guardar

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 12 mar (EFE).- Lo dijo Anthony Gordon, del Newcastle United. Le gusta más la Champions League que la Premier League, porque esta se ha convertido en una ensalada de saques de banda y córners. El fútbol inglés ha evolucionado a un concepto en el que los preparadores de faltas son más importantes que los 'jugones' y ha despojado al juego de su diversión. Tras seis ingleses incapaces de ganar en Europa, varios de ellos goleados, el fútbol se ha cobrado su venganza con la Premier League.

Hace no tanto, hacía gracia ver a Nicolás Jover, el estratega del Arsenal, tomar la posición en el área técnica de Mikel Arteta cada vez que había una falta peligrosa o un córner. Era algo diferente, atípico, pero no son pocos los que ya se han cansado de esta imagen. Antes era novedoso que un preparador tuviera tanto protagonismo, ahora ya es la norma, la rutina.

Nunca antes se habían marcado tantos goles a balón parado en la liga inglesa, nunca antes había habido tantos agarrones en el área, tantos empujones, tanta confianza en que el único camino hacia el gol es colocar la pelota en el lugar exacto para que tu central la cabecee. Antes se decía que un córner era medio gol, obviamente una hipérbole. Ahora en el Emirates Stadium se celebra más un saque de esquina que cualquier otra jugada.

Cada vez se dispara menos desde fuera del área, se dribla menos y se inventa menos. Se ha caído en la dictadura del 'Expected Goals' y la estadística. Se anima desde las jefaturas técnicas a disparar menos desde lejos e intentar acercarse lo más posible a la portería, porque un remate desde 10 metros tiene más probabilidades de entrar que uno desde 20. Sin importar que eso conduzca en muchas ocasiones a chocar una y otra vez contra un muro. Que se lo digan al Manchester City este miércoles en el Santiago Bernabéu. Con 3-0 en contra, apenas unos minutos en el marcador y once jugadores del Real Madrid defendiendo, los futbolistas del City seguían buscando centros al área pese a que Erling Haaland ya había sido sustituido.

Quizás eso fue lo que despistó a Malick Thiaw cuando Dani Olmo le intentó regatear en el minuto 95 del partido entre el Newcastle United y el Barcelona. Quizás el central no se esperaba ese amago dentro del área con el tiempo a punto de cumplirse.

Quizás tampoco se esperaban los defensas del Tottenham Hotspur el toque de primeras de Antoine Griezmann en el gol de Julián Álvarez en el Metropolitano o la vaselina de Vitinha sobre Filip Jorgensen en la goleada en el Parque de los Príncipes.

El único que le hizo pagar con su propia medicina a la Premier League fue el Bayer Leverkusen, y aun así lo utilizaron para burlarse de la fama de los 'Gunners'. "Logro conseguido, le hemos hecho un Arsenal al Arsenal", escribieron los alemanes después de que Robert Andrich marcara de cabeza y a la salida de un córner el temporal 1-0.

La BBC, la cadena pública británica, no se corta. "Las 24 horas que dañaron la reputación de la Premier League", titula en la portada de su edición deportiva. Tras miles de millones gastados, más que ninguna otra liga y casi más que el resto juntas, y después de vanagloriarse en infinidad de ocasiones de ser la mejor liga del planeta, la Vieja Europa les bajó a la tierra.

"Los equipos ingleses son leones en invierno, corderos en primavera", dijo en su día Michael Platini. Antes al menos eran leones y corderos divertidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa: "Un no a la guerra es siempre un sí a la paz" y avisa de que sin paz no hay prosperidad

Illa: "Un no a la

El técnico español Pulpis dirigirá a Uzbekistán por tercera vez y hasta 2028

Infobae

Las propuestas deportivas de Laporta y Font, cara a cara

Infobae

El juez aparta definitivamente a Vox como acusación en el caso Mascarillas en Almería por su renuncia anterior

Fuentes judiciales confirman que el partido dirigido por Santiago Abascal no podrá volver a involucrarse en la causa tras su retirada voluntaria, una decisión del instructor que busca evitar inseguridad jurídica y posibles irregularidades en el proceso

El juez aparta definitivamente a

Acepta dos años y medio de cárcel tras atracar en Orense a una mujer de 79 años con andador que acabó falleciendo

Un tribunal de Ourense impuso a la acusada una condena de prisión y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima por causar lesiones graves durante un asalto a una septuagenaria, que perdió la vida posteriormente

Acepta dos años y medio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei inicia su actividad oficial

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

ECONOMÍA

España lidera Europa en número

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”