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El CGPJ ve con buenos ojos la convocatoria de Justicia de 500 plazas de jueces

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Madrid, 12 mar (EFE).- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve con buenos ojos la puesta en marcha por parte del Ministerio de Justicia de una convocatoria de 500 plazas de jueces y magistrados, aunque considera que aún se deben consensuar algunos "ajustes" con el departamento que dirige Félix Bolaños.

El órgano de gobierno de los jueces valora de forma "muy positiva" esta "macroconvocatoria" anunciada por el ministro hace unas semanas y por la que 375 plazas serán por oposición y 125 por el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio, informan a EFE fuentes del CGPJ.

Estas nuevas plazas para jueces y magistrados se unen a las 200 que se crearán en el Ministerio Fiscal, según acordaron ayer el ministro Bolaños y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que recogieron así una reivindicación histórica de la institución.

Pero, en relación a las plazas de jueces, las fuentes consultadas por EFE también apuntan que el Consejo quiere consensuar "algunos ajustes" con el Ministerio de Justicia a partir de los datos recabados por la Inspección.

De hecho, subrayan, ese es el propósito de recoger toda la información tras solicitar a diferentes órganos judiciales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia, informes sobre el decreto y así, dicen las fuentes, "adecuar la propuesta a las necesidades".

Las asociaciones judiciales, por su parte, solicitaron tras el anuncio de nuevas plazas que se mantenga este ritmo de convocatorias de forma continuada para hacer frente al déficit estructural de jueces.EFE

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