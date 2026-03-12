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El CGPJ abre una nueva investigación a Peinado por una filtración del caso de Begoña Gómez

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Madrid, 12 mar (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto unas nuevas diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado tras recibir una queja por la filtración a un medio de comunicación de información de la causa en la que este magistrado investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas, que es la fórmula para determinar si procede incoar un expediente disciplinario, según ha adelantado eldiario.es y confirman a EFE fuentes jurídicas.

Una decisión adoptada tras recibir una queja por la filtración a Okdiario de información relacionada con la investigación que el juez Peinado dirige contra Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés desde hace casi dos años.

No es la primera vez que el CGPJ abre una investigación relacionada con una queja al juez Peinado.

El año pasado hizo lo mismo tras dos quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo en La Moncloa en el marco de esta causa, y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo.

También abrió diligencias informativas tras una queja contra Peinado en un procedimiento por presunta malversación en la empresa municipal de transportes de Madrid en la organización de un acto, que fue archivado después de que se agotara el plazo de instrucción.EFE

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