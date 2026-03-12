Espana agencias

El Barcelona anuncia el fichaje de la joven defensa Julia Torres

Barcelona, 12 mar (EFE).- El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje de la defensa Julia Torres, que se incorporará al fútbol formativo del club la próxima temporada procedente del Sevilla.

La central de 17 años e internacional sub-20 formada desde niña en la cantera sevillista, debutó la pasada temporada en la Liga F y es una de las futbolistas con más proyección del panorama español.

Con esta incorporación, el Barcelona ficha a una jugadora de presente y de futuro, en una planificación condicionada por la lesión de larga duración dela central Laia Aleixandri y los posibles movimientos en el mercado estival de fichajes, pues las defensas Ona Batlle, Mapi León y Marta Torrejón terminan contrato en junio. EFE

