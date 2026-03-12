El Barça, obligado a reaccionar en Europa ante el Hapoel en un Palau sin público

Barcelona, 12 mar (EFE).- El Barça intentará dar continuidad al contundente triunfo ante el Río Breogán (78-109) en la Liga Endesa para poner fin a una racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga frente a un rival directo, el Hapoel Tel Aviv israelí, en un partido que se disputará a puerta cerrada.

La decisión del club catalán de no permitir la entrada de público al Palau Blaugrana, "con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes", según explicó en un comunicado, convertirá el encuentro, considerado de alto riesgo por las fuerzas de seguridad, en el segundo de estas características esta temporada.

A principios de enero, el Barça-Maccabi Tel Aviv se jugó en las mismas circunstancias. Entonces, al conjunto azulgrana no le fue mal: hizo valer el 56-44 al descanso para imponerse por 93-83 y regresar a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas.

Sin el aliento de su público, una circunstancia que el técnico Xavi Pascual ha señalado en repetidas ocasiones como perjudicial para su equipo, el Barça se agarra a ese precedente con la esperanza de que vuelva a servir como punto de inflexión para relanzar su trayectoria en la Euroliga.

El conjunto azulgrana acumula tres derrotas, ante el Armani Milan (87-84), el Virtus Bologna (85-80) y el París Basketball (74-85), que le han hecho caer hasta la octava posición, con un balance de 17-13.

Así, el duelo ante un rival directo como el equipo israelí, que llegó a liderar durante buena parte del tramo inicial del curso y que actualmente es quinto (17-11) tras un bache de resultados, se presenta como una oportunidad para reengancharse al grupo delantero.

Eso sí, el Barça deberá lidiar con la baja del base argentino Nico Laprovittola por una pubalgia, que se unirá a la ausencia de larga duración del también base Juan Núñez, y arrastra la incógnita del escolta Darío Brizuela por unas molestias en la rodilla izquierda.

Tras las dudas generadas por la eliminación en las semifinales en la Copa del Rey y su bajón de rendimiento, el conjunto que dirige Xavi Pascual se dio un baño de autoestima en el Pazo dos Deportes de Lugo, donde Myles Cale (24 puntos), Tornike Shengelia (21), Kevin Punter (18) y Will Clyburn (18) superaron la barrera de los dobles dígitos.

El Barça sacó el rodillo en una plácida mañana que recordó al equipo que, nada más llegar Pascual al banquillo, sumó nueve victorias en sus primeros diez partidos: disciplinado en defensa, letal desde el perímetro (15/26 en triples) e intenso en todas sus facetas, una versión que había ido diluyéndose entre lesiones y sobrecarga de partidos.

Mantener ese nivel será clave para imponerse a uno de los proyectos más ambiciosos de la Euroliga. El Hapoel Tel Aviv, construido a golpe de talonario en su primera aventura en la máxima competición continental, tiene en el escolta estadounidense Elijah Bryant su jugador más en forma, pues es el segundo jugador de la competición con un mejor índice de rendimiento (20,9), solo por detrás del ala-pívot Sasha Vezenkov, del Olympiacos.

El contrastado técnico Dimitris Itoudis dirige un conjunto con gran capacidad ofensiva: es el equipo con un mejor porcentaje de acierto en tiros de campo (50,3%) y el que mayor porcentaje en tiros de dos puntos convierte (59,2%)

La dirección y la pausa las aporta el veterano base Vasilije Micic (11,9 puntos de media); el músculo, el potente pívot Daniel Oturu (13); y los fichajes de los aleros Levi Randolph y el ex NBA Kessler Edwards elevan aún más el potencial competitivo de un equipo construido para aspirar a la Final a Cuatro. EFE

