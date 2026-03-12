Dos detenidos con 165,4 kilos de hachís en el aparcamiento del hospital de Almería

Almería, 12 mar (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado un vehículo con 165,4 kilogramos de hachís en el aparcamiento público del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, una operación que se ha saldado con dos personas detenidas.

Según ha informado la Comandancia de Almería, la aprehensión se precipitó cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) abordaron a un hombre y una mujer en el momento en que se disponían a iniciar la marcha en el turismo.

Las pesquisas comenzaron en el mes de febrero, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga estableció un dispositivo de vigilancia en torno al coche ante las sospechas de que ocultaba droga para su inminente traslado.

Tras la inspección del vehículo, los agentes descubrieron la mercancía ilícita oculta en un sofisticado doble fondo situado bajo el tapizado del maletero. Este compartimento contaba con un mecanismo cuya apertura se accionaba mediante un sistema hidráulico.

Según las estimaciones del instituto armado, el valor de la droga incautada superaría los 300.000 euros en el mercado ilícito.

Los dos arrestados por un presunto delito de tráfico de drogas, uno de los cuales ya contaba con antecedentes por hechos similares, han pasado a disposición del juzgado de guardia de Almería, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión. EFE

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