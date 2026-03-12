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Díaz dice que el Gobierno espera aprobar el próximo martes el decreto ley anticrisis

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Madrid, 12 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el Gobierno espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley con las medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio, con la prioridad de "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie".

Díaz ha explicado en declaraciones a TVE que se ha descartado rebajar el IVA de los alimentos, porque fue una medida adoptada tras la invasión de Ucrania "que no funcionó"; y que hay discrepancia dentro del Gobierno de coalición sobre si se debería controlar de otra forma la subida de los precios de la cesta de la compra.

La ministra de Trabajo también ha reconocido que hay diferencias respecto a la congelación de los alquileres, una medida que Sumar defiende, pero que no concita el apoyo de todo el Ejecutivo; al tiempo que ha confiado en que se pueda actuar frente a los desahucios.

En cualquier caso, la vicepresidenta ha querido dar un mensaje de tranquilidad a hogares y empresas, porque las medidas incluidas en el decreto ley entrarán inmediatamente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

Además de las medidas que ya están contempladas en la legislación, como la subvención a los ERTE para los sectores que atraviesan dificultades (Mecanismo RED), el paquete incluirá otras cuestiones como la prohibición de despidos por causas energéticas "como hicimos en otras crisis".

En este sentido, ha recordado que "casi todas las medidas laborales están en vigor" y ha aprovechado para decir a autónomos y empresas que "no hay que despedir, que tienen los mecanismos (...) para que no tengan que despedir a nadie".

Asimismo, se ha referido a la anticipación de planes de movilidad -ya previstos, pero pendientes de aprobación- "para que los transportes sean colectivos en las empresas o por lo menos en las empresas grandes".

A ello se sumará, ha precisado, "toda la intervención de control de precios en el área de Hacienda y de la fiscalidad en los sectores productivos más afectados por el incremento de los precios del gasoil". EFE

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