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Díaz descarta que las medidas anticrisis vayan a incluir la rebaja de IVA de los alimentos

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Madrid, 12 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha descartado que el decreto ley de medidas anticrisis que se prevé aprobar el próximo martes vaya a incluir la rebaja del IVA que los consumidores pagan por los alimentos básicos.

"Bajar el IVA de los alimentos creo que es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios (...) No estamos pensando en rebajas de IVA porque no es eficaz", ha dicho la vicepresidenta en TVE, donde ha dado a entender que esa visión es compartida por todo el Gobierno de coalición.

No obstante, dentro del Ejecutivo existen diferencias sobre si habría que actuar de otra forma para frenar la subida de los precios de la alimentación.

Sumar es partidario "de intervenir los precios de la cesta de la compra, que es absolutamente posible" y "aquí hay discrepancia", ha dicho Díaz, que también se ha mostrado partidaria de topar los beneficios empresariales de las "poquitas multinacionales" que controlan el sector de la distribución "que son las que causan, por cierto, el destrozo en la ganadería y en la agricultura en nuestro país". EFE

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