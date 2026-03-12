Espana agencias

Describen una nueva manera de medir un proceso biológico muy alterado en el cáncer

Barcelona, 12 mar (EFE).- Un estudio liderado por el Centro de Regulación Genómica (CRC) ha descrito una nueva herramienta para medir la actividad de los editores celulares, un proceso biológico muy alterado en el cáncer, lo que abre la puerta a nuevas dianas terapéuticas.

Según informa el CRG, el estudio, publicado en Nature Communications, pone el foco en el 'splicing', que es un proceso de edición celular por el cual los tumores reconfiguran de manera sistemática sus instrucciones genéticas para favorecer su crecimiento y supervivencia.

El cáncer está causado por genes defectuosos, pero lo que también determina el comportamiento de una célula cancerosa es la manera en que las instrucciones de un gen se recortan y se reorganizan antes de convertirse en las proteínas que mantienen viva a la célula maligna.

Casi todos los cánceres secuestran el 'splicing' celular, es decir, alteran la forma en que los mensajes se cortan y se pegan.

Los tumores lo hacen para producir variantes de proteínas que les permiten crecer con mayor rapidez, ocultarse del sistema inmunitario o hacerse resistentes a los tratamientos.

Un equipo del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) ha adaptado una tecnología ya existente llamada VIPER para medir qué fragmentos del mensaje de un gen se conservan y cuáles se eliminan.

Aplicaron VIPER a cerca de 10.000 biopsias tumorales correspondientes a 14 tipos distintos de cáncer procedentes de The Cancer Genome Atlas, una base de datos pública.

En total, identificaron dos grandes programas de edición celular que aparecían de forma reiterada en todos los tipos de cáncer: uno de ellos se comportaba como un acelerador del tumor y el otro como un freno.

Gracias a la nueva herramienta, los autores del estudio identificaron también 120 nuevas dianas terapéuticas posibles para el cáncer.

El hallazgo sugiere que los cánceres, pese a su diversidad, comparten estrategias comunes de edición celular que habían permanecido ocultas en investigaciones centradas únicamente en los genes, y que podrían usarse para la investigación de futuros tratamientos. EFE

EFE

