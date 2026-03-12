Convocan una manifestación en Huelva en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz

Huelva, 12 mar (EFE).- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado a la ciudadanía de Huelva a participar en una manifestación que tendrá lugar el próximo viernes 20 de marzo en memoria de los fallecidos y heridos en el accidente y por la seguridad ferroviaria.

La cita, ha informado la asociación en un comunicado, tendrá lugar a las 18:00 horas, con un recorrido con salida desde la Estación de tren de Huelva y finalización en la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto.

Esta movilización tiene como objetivo, según han explicado, rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar su firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido.

"Las familias y afectados seguimos reclamando transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse", han señalado.

La manifestación será "un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa, que no es solo nuestra, sino de toda la sociedad", han añadido.

Consideran que la seguridad ferroviaria es una cuestión que "afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día".

Desde la Asociación han hecho un llamamiento a la participación activa y solidaria de los onubenses, ya que "su apoyo es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario". EFE

lra/vg /mcm