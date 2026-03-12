Espana agencias

Carlos Cantero renueva con el Casademont Zaragoza hasta 2028

Zaragoza, 12 mar (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informado este jueves de que ha alcanzado un acuerdo con el entrenador del equipo femenino, Carlos Cantero, para ampliar su vinculación hasta el año 2028.

La entidad rojilla ha destacado en una nota de prensa que, con esta renovación, el club refuerza la estabilidad de un proyecto que atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia y consolida el crecimiento deportivo que está viviendo Zaragoza.

Desde su llegada, el equipo se ha asentado entre los referentes de la Liga Femenina Endesa, con un crecimiento también notable en el panorama internacional, pues el Casademont ha alcanzado en este curso el mayor logro continental de su trayectoria con la clasificación para la Final a Seis de la Euroliga.

El palmarés logrado bajo la dirección de Cantero atesora una Supercopa de España y, más allá de los éxitos deportivos, este periodo ha supuesto una transformación estructural y social, ha destacado el club.

"Casademont Zaragoza y Carlos Cantero continuarán caminando juntos hasta 2028, con la ambición intacta, el objetivo de mantenerse entre la élite y la ilusión de seguir dando alegrías a la ciudad de Zaragoza y Aragón", ha finalizado la escuadra aragonesa. EFE

