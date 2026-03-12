Camarero: "El Guaguas es el Barça y el Madrid del voleibol, nos obliga a ganar siempre"

Pablo Herrera

Las Palmas de Gran Canaria, 12 mar (EFE).- Sergio Miguel Camarero, entrenador del Guaguas, el gran dominador del voleibol en España en los últimos años, reconoce que está al frente de una plantilla que es "el Barça y el Madrid" de su deporte, por lo que están "obligados a ganar siempre".

Tras una carrera de jugador en la que consiguió cinco Ligas y tres Copas del Rey, el técnico grancanario tomó las riendas del renacido Guaguas en 2020 y ha creado una máquina de romper récords y destrozar rivales: atesora desde entonces cuatro Superligas Masculina, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Copa Ibérica y dos clasificaciones a cuartos de final de la Liga de Campeones.

Sus dos gloriosas etapas en el Club Voleibol Guaguas y ocho años de éxitos en el Club Voleibol Las Palmas serán reconocidos este viernes por el Cabildo de Gran Canaria con el Premio Roque Nublo al deporte, en la Gala de Honores anual de la corporación insular.

En una entrevista con EFE, Camarero recalca que le debe este premio "al Guaguas y al Hotel Cantur" y que recibir el Roque Nublo supone para él "un honor y una satisfacción muy grande", especialmente por el valor de ser reconocido en su tierra.

"He tenido la gran suerte de que en Gran Canaria siempre se me ha reconocido y he podido vivir mi pasión con mi gente. Cuando uno recibe un premio por una labor como el voleibol, lo recibimos todos. No solo es mío, ha habido mucha gente a mi lado, muchos jugadores de voleibol o dirigentes como Juan Ruiz o Juan Hernández y su familia en la época del Cantur. Estoy muy feliz por todos y procuro saborearlo porque esto no sucede todos los días", reflexiona.

Camarero cuenta que fue el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien se le llamó para darle la noticia, un gesto que agradece y que siente que pone en valor la importancia que está adquiriendo el club y el voleibol, deporte que consigue por segundo año el galardón tras el reconocimiento otorgado en 2025 a Saray Manzano, capitana del Emalsa Gran Canaria.

La de Camarero es una vida ligada al voleibol que empezó en la adolescencia. Del balón de fútbol al de voleibol, un deporte que le enganchó "enseguida" y le llevó a triunfar en el panorama nacional con cinco ligas y tres Copas del Rey en el Club Voleibol Guaguas de los años noventa, antes de volver al club de su vida para dirigir su banquillo desde el 2020.

"Hay mucha gente que ha participado en que yo esté aquí para conseguir muchas cosas. Está claro que el voleibol ha llegado a toda mi familia, mis hijas juegan al voleibol, mi mujer siempre me ha apoyado, mi familia ha estado conmigo en todo momento... Y eso te facilita poder centrarte y competir al máximo nivel", abunda-.

Tras una carrera de jugador plagada de éxitos y ser el alma máter de una escuela de voleibol en Ingenio, en recibió la llamada de Juan Hernández y del Club Voleibol Las Palmas para asumir el mando y dirigir al equipo femenino a un título del campeonato liguero y a ser subcampeonas de Europa en la Copa CEV, además de participar en seis Ligas de Campeonas en sus ocho temporadas al frente de la plantilla.

De ahí pasó a tener dos etapas en el CV JAV Olímpico (hoy Emalsa) antes de que el presidente del Guaguas, Juan Ruiz, volviera a cruzarse en su camino: "Aparecieron Juan Ruiz y Paco Sánchez Jover y nos ligamos para la batalla del Guaguas. Llevamos seis años consiguiendo muchos logros y, sobre todo, una imagen muy importante en España y a nivel europeo y mundial".

Pese a tener la misión de ganar todos los títulos nacionales y competir en Europa año tras año, el técnico recuerda que es una tarea "muy complicada", pero es el precio a pagar tras los éxitos y por los esfuerzos para crecer y "confeccionar una plantilla fuerte a nivel internacional", con estrellas como el cubano Osmany Juantorena o el brasileño Walla Souza.

Todo con una voracidad que permanece intacta por orden de Sergio Miguel Camarero, que incide a diario en mantener "la llama encendida para traer títulos a Canarias", lo que provoca que la plantilla y el club "trabajen al máximo" para exprimir la competitividad en todos los estamentos de la entidad amarilla.

"Tanto Juan Ruiz, el cuerpo técnico y los jugadores somos muy competitivos. Los canarios somos muy competitivos y siempre queremos ganar, eso se mantiene durante toda la vida. Te pones a jugar a las canicas y ya quieres triunfar. No nos podemos cansar", asegura.

Una exigencia que se cimienta en que "el espíritu del Guaguas se mantiene vivo", tanto en su época de jugador como ahora de entrenador, un "espíritu ganador" que motiva a los jugadores y a los 1.500 abonados para sumar nuevos éxitos a una entidad que quiere más y que sueña con dar un paso más en Europa tumbando al poderoso Sir Sicoma Monini Perugia italiano en los cuartos de final de la Liga de Campeones. EFE

phd/jmr/og

(foto)