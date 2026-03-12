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Barzic (Cultural Leonesa) renuncia a la selección croata y estará ante Andorra y Huesca

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León, 12 mar (EFE).- La Cultural Leonesa podrá disponer para los encuentros ante el Andorra, el 29 de marzo en el estadio Reino de León y tres días después, el miércoles 1 de abril en el estadio Alcoraz ante el Huesca, con el central hispano-croata Matia Barzic, después de que el jugador renunciara a la convocatoria de la selección balcánica sub-21, que tenía un partido de clasificación para el Europeo de la categoría ante Turquía.

El jugador, cedido por el Elche y que la temporada pasada militó en el Eldense, ha priorizado estar con su equipo en dos partidos que pueden ser fundamentales para la pelea por la permanencia en LaLiga Hypermotion, a participar con la selección croata en un partido ante el líder del grupo.

Barzic es uno de los jugadores más utilizados por los diferentes técnicos de la Cultural esta temporada, desde el inicio con Raúl Llona, como posteriormente con su sustituto José Ángel Ziganda y también con el último en llegar al banquillo, Rubén de la Barrera, aunque prescindiera de él en el último encuentro el pasado lunes en Almería -segundo que dirigía al equipo- al aducir unas molestias físicas arrastradas durante la semana.

El central de 21 años nacido en Madrid, que posee la doble nacionalidad ya se encuentra recuperado de las molestias, habiendo entrenado con normalidad y, en principio, estará disponible para la cita del próximo sábado ante el líder, Racing de Santander.EFE

fps/mr/og

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