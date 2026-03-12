Barcelona-Sevilla y Real Madrid-Elche, la Liga contra la permanencia

Madrid, 12 mar (EFE).- Desde la cima de la clasificación y advertido por su derrota en la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, el Barcelona recibe al Sevilla para sostener su ventaja sobre el Real Madrid, que también juega en casa con otro rival que compite por la permanencia, el Elche, cuyo riesgo por el descenso crece cada día.

A falta de once partidos, los cuatro puntos de renta son un tesoro para el conjunto azulgrana, infalible en el Camp Nou en esta Liga: 13 victorias en 13 partidos, con 41 goles a favor y tan solo seis en contra. Un caso insólito en este curso en las cinco grandes ligas europeas. No lo iguala ni el Bayern Múnich ni el Arsenal ni el París Saint-Germain ni el Inter, también líderes de sus competiciones nacionales. Nadie es tan seguro como local.

Desde 2002 no gana el Sevilla allí en la liga, cuando se impuso por 0-3. Le han seguido 22 duelos en ese territorio con 19 derrotas y tres igualadas. Son 3 de 66 puntos en el estadio del Barça, al que acude en un crecimiento lento, más apreciable en las cinco jornadas consecutivas sin perder que en la única victoria conseguida en ese tramo, con cuatro empates que, al menos, le permiten cierta calma y seis puntos sobre el descenso.

El primero contra el decimocuarto. El segundo, el Real Madrid, se enfrenta al decimoséptimo. El Elche visita el Bernabéu dentro de la caída constante que mantiene en 2026. Aún aguanta fuera de los tres últimos puestos el conjunto de Éder Sarabia, pero ya solo con un punto de ventaja, al filo de entrar en descenso con una secuencia de 10 jornadas sin un solo triunfo. Su producción es 4 de 30 puntos desde el cambio de año.

El Real Madrid lo espera entre su eliminatoria con el Manchester City, al que goleó por medio de Fede Valverde en el encuentro de ida del pasado miércoles en el Bernabéu, a falta de Kylian Mbappé, y al que visitará este martes en el estadio Etihad. Entre medias, debe ganar en LaLiga. Es una obligación, sin atender a bajas ni carga de partidos.

Las dos restantes plazas de la Liga de Campeones, a la espera de si hay una quinta de premio para España, son del Atlético de Madrid y el Villarreal, absolutamente consolidados en ellas, con once puntos de diferencia sobre el Betis, que defiende su quinta posición en un duelo directo con el Celta, este domingo en La Cartuja, después de los nuevos vaivenes verdiblancos: tres jornadas sin triunfo, con 2 puntos de 9 posibles.

Ganador por 5-2 al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid juega en su casa de nuevo este sábado contra el Getafe, antes de viajar la semana que viene a por los cuartos de final en Londres, mientras que el Villarreal abre la jornada este viernes en Vitoria, contra el Alavés de Quique Sánchez Flores, que se quedó sin nada en su estreno del pasado domingo en Valencia.

Impulsado el Getafe por cuatro victorias en las últimas cinco semanas de competición, ya con diez puntos de margen sobre el descenso que le aportan la salvación virtual, el Alavés sigue al límite, en la decimosexta plaza, con apenas dos puntos de renta sobre el Mallorca, antepenúltimo, mientras comienza a abrirse una brecha por encima, ya a cuatro puntos del Girona, el Sevilla y el Rayo Vallecano, los tres con 31.

El Sevilla va al Camp Nou y el Girona recibe en Montilivi al Athletic Club, décimo, aparentemente salvado y más que necesitado de puntos para rebajar su diferencia respecto a la zona europea.

El Rayo Vallecano juega el lunes en su estadio contra el Levante en un duelo clave, no solo para el conjunto madrileño, cinco jornadas sin perder con dos victorias y tres empates, sino, sobre todo, para el equipo valenciano, al que le falta encadenar triunfos para pensar en salir de la penúltima plaza.

No los ha logrado aún en toda la temporada, todavía en posiciones de descenso, pero cada vez más cerca de la salvación. Está a cuatro puntos del Elche, cuarto por abajo de la tabla, tras sumar 4 de los últimos 6 puntos. Por detrás, también aventaja en los mismos registros al Oviedo, cuya situación es límite en el fondo de la clasificación, con tres triunfos en 27 duelos.

Ahora atascado de nuevo en cinco jornadas sin ganar, dos con empate, sin victorias es imposible la permanencia para el conjunto asturiano, que recibe al Valencia, siete puntos por encima del descenso por su doble remontada al Alavés del pasado domingo. Ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Un impulso considerable.

El Mallorca marca aún el descenso. El equipo de Martín Demichelis, ante el debut ante su nueva afición, está a un punto del Elche, a dos del Alavés y tiene un duelo este domingo en casa contra el Espanyol, cuyo 2026 aún no incluye ninguna victoria. Son diez jornadas sin ganar del conjunto blanquiazul, con cuatro empates y seis derrotas, pero aún séptimo y en la pugna por Europa.

También está en ella la Real Sociedad, dos puntos por detrás del Espanyol, al igual que el Getafe. El conjunto donostiarra, doblegado por 3-2 en la última jornada por el Atlético de Madrid, necesita un paso más regular para competir por posiciones mayores. Ha ganado uno de sus cuatro duelos más recientes en la Liga. Este domingo recibe a Osasuna, undécimo.

Viernes 13 de marzo:

Alavés-Villarreal (21:00 CET/20:00 GMT).

Sábado 14 de marzo:

Girona-Athletic Club (14:00 CET/13:00 GMT).

Atlético de Madrid-Getafe (16:15 CET/15:15 GMT).

Oviedo-Valencia (18:30 CET/17:30 GMT).

Real Madrid-Elche (21:00 CET/20:00 GMT).

Domingo 15 de marzo:

Mallorca-Espanyol (14:00 CET/13:00 GMT).

Barcelona-Sevilla (16:15 CET/15:15 GMT).

Betis-Celta (18:30 CET/17:30 GMT).

Real Sociedad-Osasuna (21:00 CET/20:00 GMT).

Lunes 16 de marzo:

Rayo Vallecano-Levante (21:00 CET/20:00 GMT). EFE