Audrey Pascual se cae en la primera manga y se queda sin medalla en el gigante

Cortina d'Ampezzo, 12 mar (EFE).- La esquiadora española Audrey Pascual se cayó este jueves en la primera manga del gigante de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina y se quedó sin opciones de pelear por las medallas en la categoría sentada LW12-2 al quedar eliminada y no poder realizar la segunda bajada.

Audrey Pascual, de 21 años y con discapacidad física, afrontó el gigante con el objetivo de sumar la cuarta medalla de los Juegos tras el oro en el supergigante y la combinada y la plata en descenso.

La madrileña se cayó pasado el tramo intermedio del descenso y, tras el revolcón sufrido sobre la pista, antes de encarar la última parte del recorrido, no terminó la bajada y fue eliminada, quedando sin opciones de sumar su cuarta presea, algo que intentará dentro de dos días en el eslalon.

Por protocolo médico, al golpearse la cabeza, Audrey fue trasladada a un hospital cercano en Cortina pese a sentirse bien y estar consciente.

En la misma manga, otra española, Iraide Rodríguez, finalizó decimocuarta la primera bajada con un crono de 1:34.06, lejos del mejor tiempo marcado por la alemana Anna-Lena Forster con 1:15.12. EFE