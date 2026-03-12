Apollo desembarca con Villa como consejero y una ampliación de capital de 100 millones

Madrid, 12 mar (EFE).- Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte del fondo estadounidense Apollo, formalizó y culminó este jueves su entrada como accionista mayoritario y nuevo propietario del Atlético de Madrid, con un nuevo consejo de administración de 11 miembros, cinco suyos, al que se incorpora el exfutbolista David Villa, y con la aprobación de una ampliación de capital de 100 millones de euros, según informó el club. EFE

Compartir nota: