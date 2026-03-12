Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez: esquí a ciegas por un sueño

David Ramiro

Cortina d'Ampezzo, 12 mar (EFE).- Alejandra Requesens y su guía Victoria Ibáñez están en Cortina d'Ampezzo persiguiendo un sueño a ciegas. Fueron las últimas en entrar en el equipo nacional gracias a una invitación de la FIS y son la primera pareja femenina con discapacidad visual en unos Juegos Paralímpicos de invierno desde Vancouver 2010.

Alejandra Requesens (Madrid, 2002) es la única deportista española con discapacidad visual del equipo español en los Juegos de Milán Cortina. Posee una visión inferior al 10% únicamente en un ojo, el derecho, debido a la quimioterapia y el láser recibido por un retinoblastoma bilateral, un tumor ocular detectado al poco de nacer. En el izquierdo lleva una prótesis.

En el imponente escenario de Cortina d'Ampezzo, con los Dolomitas de fondo, compite junto a Victoria Ibáñez (Madrid, 1999), sus ojos sobre la pista.

'Vic' baja delante de ella y le va indicando a través de un intercomunicador los giros, cambios de rasante y demás condiciones de la pista. Su presencia en los Juegos llegó a última hora, cuando, incluso, se había hecho la presentación oficial del equipo, gracias a una invitación de la Federación Internacional del Esquí y del Comité Paralímpico Internacional.

Las madrileñas, que en su palmarés cuentan con varios podios en pruebas continentales y varios títulos de campeonas de España, forman parte del C.D Esquí Monachil y de los programas de Tecnificación Deportiva de la FADI y del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada.

Su relación comenzó en 2019, cuando se conocieron en el Club Siempre de Madrid, especializado en personas ciegas o con deficiencia visual grave. 'Vic' era voluntaria allí, en las instalaciones de Xanadú, en Arroyomolinos. Pero no fue hasta los meses de la pandemia, en 2020, cuando intensificaron el contacto.

"Hicimos la temporada 2020/2021 juntas y a partir de ahí fue más oficial la relación deportiva", declara a EFE Alejandra, que recuerda como fue la historia que las unió.

"Me mudé a Londres para estudiar y mi guía de entonces me preguntó si no me importaba que se fuera con otro al no poder entrenar. Por suerte pude seguir compitiendo y llamé a Victoria. Estaba disponible. Solo la conocía de un par de cosas pero la conexión fue muy buena", apunta Alejandra.

A partir de ese instante se forjó un nexo de unión que no fue fácil de fortalecer por las condiciones laborales de una y otra. Alejandra trabaja en Londres en Jefferies, en el sector de la banca, y Victoria en Tekiio, en el ámbito tecnológico.

"Todos los viernes trabajaba de siete de la mañana a cinco de la tarde. Al salir me iba directamente de la oficina al aeropuerto. En Málaga me recogía Victoria, que en ese momento vivía allí, íbamos a la sierra, llegábamos a la una o dos de la mañana a Granada y sábado y domingo a entrenar. El domingo de vuelta, llegaba de noche a Londres y a las siete de la mañana a la oficina. Cuando era carrera llegábamos a las tres de la mañana al sitio y a las seis en pie a competir", relata.

Esta temporada la situación cambió. Alejandra habló con su empresa para poder hacer una concentración en Austria. "Sentía que no estaba rindiendo en el trabajo ni en el esquí, así que hablé con ellos y llegaron a acuerdo".

La dejaron teletrabajar dos semanas y la empresa se portó bien. La mandaron unas pantallas, montó una pequeña oficina y el trabajo salió. "Me cogía medio día de vacaciones, lo usaba para entrenar, y me conectaba de tarde y trabajaba el resto del día", confiesa.

Victoria también ha podido compaginar los entrenamientos gracias a las facilidades de su empresa, que la permitió teletrabajar. Al final, todos ese esfuerzo, todos esos viajes, los kilómetros recorridos, el esfuerzo realizado, ha tenido su recompensa.

Una llamada del jefe del Comité Paralímpico Español a pocos días del inicio de los Juegos cambió todo. El sueño de viajar hasta Cortina se convertía en realidad.

"Esa llamada fue increíble. Es algo que no te esperas. Tienes muy poco tiempo para preparar las cosas. Tuve que bajar a Sierra Nevada a coger material pero muy feliz. No nos hicimos a la idea hasta que llegamos aquí. Por las mañanas me levanto y no me parece real. Es algo que siempre has soñado pero que sabías que era muy difícil de cumplir", comenta.

Su debut en los Juegos se produjo con un duodécimo puesto en el gigante. En la primera bajada registraron 1:43.71 y en la segunda 1:38.01, con un total de 3:21.72.

"Estoy contenta y orgullosa, es un sueño cumplido. La pista era muy larga y, aunque estoy contenta, me ha faltado soltar un poco en la primera bajada. En la segunda he ido mejor", declara Alejandra, en sintonía con su inseparable compañera.

"Estoy muy contenta por haber conseguido este gran logro que nunca hubiéramos imaginado. Hay muchos nervios, impresiona mucho el portillón, sale el vértigo de los Juegos, de que te mira todo el mundo, de la primera vez, pero se ha dado lo que se ha podido", apunta Victoria.

La felicidad de Alejandra y Victoria es historia del deporte paralímpico nacional. Desde Vancouver (Canadá), en 2010, España, con Anna Cohí y su guía Raquel García, España no contaba con una pareja femenina con discapacidad visual. EFE

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