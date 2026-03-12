Alegría confirma un "no" a Azcón, cuyo gobierno da por amortizado sin haber nacido

Zaragoza, 12 mar (EFE).- La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha confirmado este jueves que los socialistas votarán no a una posible investidura como presidente de la comunidad del popular Jorge Azcón, cuyo gobierno da por amortizado sin haber nacido.

Así lo ha expresado en una comparecencia ante los medios tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de las Cortes, María Navarro, en la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer, antes del 18 de marzo, candidato a la Presidencia de Aragón.

En ese contexto, ha confirmado igualmente que el PSOE no se ha planteado en ningún momento la abstención, habida cuenta del "absoluto desprecio" de Azcón el pasado mes de diciembre a la mano tendida de los socialistas para negociar un presupuesto que habría dado estabilidad a Aragón. "La generosidad termina donde empieza la falta de respeto, así que para poder aprobar esos presupuestos tendrán que ir a buscar a otra ventanilla", ha aseverado.

La ex ministra de Educación ha criticado además el "ninguneo" a la comunidad en las negociaciones para la investidura de Azcón entre PP y Vox, a "varios cientos de kilómetros", en Madrid, lo que demuestra "no solamente un tutelaje, sino un desprecio hacia los aragoneses".

A su juicio, las elecciones adelantadas por el líder del PP aragonés acabarán estudiándose en las facultades de Ciencias Políticas, porque las convocó buscando mayor autonomía de un gobierno del PP, previendo un mejor resultado, y la consecuencia es que está "completamente condicionado a los caprichos y mandatos" de los de Santiago Abascal.

El resultado electoral de Azcón, con la pérdida de dos escaños, "seguramente le ha quitado todos los enteros en esa carrera nacional" con la que "soñaba hace un mes", ha enfatizado.

Para Alegría, la comunidad vive sumida en una "profunda parálisis e incertidumbre", los problemas de la ciudadanía persisten y el "Aragón imparable" del que habla Azcón es en realidad un "Aragón ingobernable", hasta el punto, ha advertido, de que se pueden perder casi 300 millones de euros de fondos europeos.

En esta coyuntura, ha reiterado que los socialistas harán una oposición "seria, constructiva y vigilante", con la meta de construir "desde ya" la alternativa política en Aragón frente a un gobierno de Azcón que da por amortizado sin haber nacido. EFE

(foto) (vídeo)