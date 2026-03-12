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3-2. El San Diego FC, que terminó con dos hombres menos, vence al Toluca en la Concacaf

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Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El San Diego FC de la MLS, que terminó jugando con dos hombres menos en la cancha, derrotó hoy por 3-2 al Toluca, campeón del fútbol mexicano, para tomar ventaja en los octavos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf.

David Vázquez, dos veces; y Anders Dreyer convirtieron por los estadounidenses, en tanto Jesús Gallardo y el brasileño Helinho descontaron por Toluca, ambos en el cobro de penaltis.

La primera mitad fue de lucha, con faltas reiteradas y la expulsión en el minuto 12 de Marcus Ingvartsen, quien dejó a los estadounidenses con un hombre menos en la cancha.

Toluca salió a presionar y en el 16 tomó ventaja con un penalti bien cobrado por Gallardo, pero en el 32, el cuadro mexicano cometió un error en la salida que le costó ser alcanzado con un gol de Vázquez, de zurda a pase de Amahl Pellegrino.

Los Diablos, que en la primera parte tuvieron la posesión de balón 72-28 a su favor, se encontraron con un rival luchador, que a pesar de jugar con 10 futbolistas presionó.

El San Diego tomó ventaja con un gol en los primeros segundos de la mitad complementaria. Vázquez aceptó un pase de Luca Bombino y de zurda puso el 2-1.

San Diego fue por más y en el 53 se despegó 3-1 con un gol de zurda de Dreyer, en otro servicio de Bombino en un contraataque.

Toluca trató de hacer daño, pero se vio desconectado.

El defensa Manu Duah cometió una mano en el área y provocó un penalti, cobrado en el 89 por Helinho, quien puso el 3-2. El zaguero fue expulsado y dejó a los estadounidense con dos hombres menos en el cierre del encuentro.

Toluca se volcó al ataque por el empate, pero San Diego defendió bien y preservó el triunfo.

El duelo de vuelta de la serie se jugará el próximo miércoles en Toluca, 2.600 metros sobre el nivel del mar.

El ganador de la serie enfrentará en cuartos de finales al mejor entre Los Angeles Galaxy de la MLS y el Mr Pleasant de Jamaica.

- Ficha técnica:

3. San Diego: Duran Ferree; Manu Duah, Christopher McVey, Luca Bombino, Oscar Verhoeven (Ian Pilcher m.61); Jeppe Tverskov, Onni Valakari, David Vázquez (Lewis Morgan m.61) ; Marcus Ingvartsen, Amahl Pellegrino (Osvald Soe m 90+1), Anderers Dreyer (Bryce Duke 90+6). Entrenador: Mikey Varas.

2. Toluca: Hugo González; Federico Pereira, Bruno Méndez, Everardo López (Helinho m. 46), Diego Barbosa (Sebastián Córdova m.90+2); Franco Romero, Marcel Ruiz (Nicolás Castro m. 41), Jesús Gallardo, Jesús Angulo (Alexis Vega, m.73); Jorge Díaz (Pavel Pérez m.46), Paulinho.

Entrenador: Antonio Mohamed.

Goles: 0-1, m.16: Jesús Gallardo; 1-1, m.32: David Vázquez; 2-1, m.46: David Vázquez ; 3-1, m.53: Anders Dreyer; 3-2, m.90: Helinho.

Árbitro: Walter López, de Guatemala. Expulsó a Marcus Ingvartsen y a Man Duah. Amonestó a Luca Bombino, Manu Duah; Marcel Ruiz, Everardo López, Jorge Díaz y Federico Pereira.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf, celebrado en el Snapdragon Stadium, en San Diego.EFE

(fotos)

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