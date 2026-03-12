150 profesionales del fútbol regresan a España procedentes de Oriente Medio

Madrid, 12 mar (EFE).- El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recibió en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Barajas a los 150 profesionales del fútbol españoles y familiares procedentes de Oriente Medio que han regresado a España en el avión fletado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según informa la RFEF, el aterrizaje en Madrid ha sido "la culminación a un arduo trabajo que comenzó el 28 de febrero, con la convocatoria del Gabinete de crisis para buscar soluciones y ayudar a los profesionales del fútbol que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico, que no ha estado exento de dificultades".

En Barajas estuvieron también el secretario general, Álvaro de Miguel; el director general, Manuel Lalinde; Iván Cancela, presidente del Comité de Entrenadores; y David Gutiérrez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores.

"Detrás de esta operativa han estado involucrados varios departamentos de la RFEF, trabajando de forma coordinada con un único fin: ayudar a los españoles. Son personas que decidieron ir a trabajar a unos países, exportando su talento y que, sin previo aviso ni tiempo para reaccionar, se vieron envueltos en países con el espacio aéreo cerrado por un conflicto bélico", señala en una nota.

"Por ello, la RFEF puso a su disposición soluciones para ayudarles a regresar a España, con sus familias, lo antes posible", añade la RFEF. EFE