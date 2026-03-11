Espana agencias

Xammar y Cardona empiezan líderes la segunda ronda del Europeo de 470 de vela

Redacción Deportes, 11 mar (EFE).- La pareja española formada por Jordi Xammar y Marta Cardona comenzó liderando el grupo oro, el que todavía compite por las medallas, la tercera jornada del Europeo de 470 mixto de vela, que se disputa en Vilamoura (Portugal) hasta el 14 de marzo.

Cardona valoró la actuación de su embarcación en declaraciones para la Real Federación Española de Vela (RFEV): "Está siendo un campo de regatas exigente, física y tácticamente, hay que estar muy atentos. Quizá falta un poco de rodaje, pero hemos hecho un buen trabajo y nos vemos mucho mejor que el año pasado a nivel técnico".

Xammar y Cardona llegaban al grupo oro (los 25 mejores) en tercera posición después de las rondas clasificatorias de los dos primeros días, pero, tras dos regatas en las que firmaron un quinto y un primer puesto, ascendieron a lo más alto de la clasificación.

Los vigentes campeones de Europa y del mundo acumulan una ventaja de seis puntos sobre los italianos Elena Berta y Giulio Calabró, segundos, y de ocho sobre los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, terceros.

La otra pareja española en el grupo oro, formada por Silvia Mas y Alejandro de Maqua, ascendió cinco puestos para pasar de la duodécima a la séptima plaza, a siete puntos del podio, gracias a una tercera y una octava posición en las regatas del tercer día.

Paula Laiseca y Pablo Llorens, que entraron en el grupo plata al no estar entre los 25 primeros, son ahora cuadragésimo primeros, con un veinte y un once.

Restan por disputarse un máximo de siete pruebas en las series finales antes de que se produzca el corte para las series por las medallas, que se celebrarán el sábado 14 de marzo entre las diez mejores embarcaciones. EFE

EFE

