Un jurado popular declara culpable al acusado del doble crimen en una nave okupada de Torrejón (Madrid)

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al único acusado de la muerte en 2022 de una joven de 20 años, su pareja, y de un amigo de ésta en una nave okupada de Torrejón de Ardoz.

La semana pasada, el fiscal del caso acordó retirar la acusación que ejercía contra otros dos procesados al no quedar acreditado durante el juicio su participación en los hechos juzgados.

Lo sucedido se remonta a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando la pareja de la víctima habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban su novia y un amigo de ésta.

En el juicio ha sido clave despejar ante el jurado popular si el incendio fue intencionado, ya que no existe prueba directa sobre este extremo, y su acreditación es determinante para sustentar una eventual condena por doble asesinato.

En su intervención, el fiscal mantuvo su petición de 60 años de cárcel para el procesado por dos delitos de asesinato y uno incendio en la prueba practicada en la vista oral, especialmente en las declaraciones de los efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la extinción del incendio.

Los bomberos apuntaron a un posible origen provocado del fuego, dada su gran virulencia y la presencia de varios focos en distintas plantas del inmueble. Señalaron que se detectaron al menos tres focos de fuego en diferentes plantas del inmueble, circunstancia que refuerza la hipótesis de un origen intencionado.

El letrado del acusado solicitó en su informe final la libre absolución de su cliente al considerar que no hay prueba de cargo para sustentar un veredicto de culpabilidad, apuntando a la posible responsabilidad de los otros dos.

En el juicio, la madre de Esther relató los presuntos malos tratos que sufría su hija a manos de su pareja y principal acusado, con amenazas de que la iba a matar un día.

INCENDIO EN UNA NAVE OKUPADA

Según el fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los acusados habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.

Ambos fallecieron por asfixia a causa de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento descrito como machista y posesivo. Tras conocer que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO

La virulencia del fuego obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble afectado sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..

Además, varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han reclamado al haberse hecho cargo las aseguradoras.