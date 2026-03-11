Espana agencias

Un jurado popular declara culpable al acusado del doble crimen en una nave okupada de Torrejón (Madrid)

Guardar

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al único acusado de la muerte en 2022 de una joven de 20 años, su pareja, y de un amigo de ésta en una nave okupada de Torrejón de Ardoz.

La semana pasada, el fiscal del caso acordó retirar la acusación que ejercía contra otros dos procesados al no quedar acreditado durante el juicio su participación en los hechos juzgados.

Lo sucedido se remonta a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando la pareja de la víctima habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban su novia y un amigo de ésta.

En el juicio ha sido clave despejar ante el jurado popular si el incendio fue intencionado, ya que no existe prueba directa sobre este extremo, y su acreditación es determinante para sustentar una eventual condena por doble asesinato.

En su intervención, el fiscal mantuvo su petición de 60 años de cárcel para el procesado por dos delitos de asesinato y uno incendio en la prueba practicada en la vista oral, especialmente en las declaraciones de los efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la extinción del incendio.

Los bomberos apuntaron a un posible origen provocado del fuego, dada su gran virulencia y la presencia de varios focos en distintas plantas del inmueble. Señalaron que se detectaron al menos tres focos de fuego en diferentes plantas del inmueble, circunstancia que refuerza la hipótesis de un origen intencionado.

El letrado del acusado solicitó en su informe final la libre absolución de su cliente al considerar que no hay prueba de cargo para sustentar un veredicto de culpabilidad, apuntando a la posible responsabilidad de los otros dos.

En el juicio, la madre de Esther relató los presuntos malos tratos que sufría su hija a manos de su pareja y principal acusado, con amenazas de que la iba a matar un día.

INCENDIO EN UNA NAVE OKUPADA

Según el fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los acusados habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.

Ambos fallecieron por asfixia a causa de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento descrito como machista y posesivo. Tras conocer que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO

La virulencia del fuego obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble afectado sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..

Además, varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han reclamado al haberse hecho cargo las aseguradoras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kambwala recibe el alta médica tras siete meses fuera del equipo

Infobae

La Comunidad destaca que el fallo del TC afecta a una Ley de Telemadrid ya "derogada", por lo que no tiene efectos

La Comunidad destaca que el

Pau Casadesús vuelve con el grupo y podrá reaparecer ante el Andorra

Infobae

La AN duplica las penas de cárcel a los condenados de Arbistar por estafar 200 millones en criptomonedas

La AN duplica las penas

El Real Madrid se aferra al 'factor casa' para dar caza al Valencia Basket en la Euroliga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cierra la puerta

El PP cierra la puerta a una reunión presencial con Bolaños para abordar las medidas por la guerra: “Ni el Gobierno pide una reunión ni el PP está para fotitos”

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una familia por haber utilizado su vivienda de renta antigua para alquiler turístico

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

ECONOMÍA

Glovo anuncia un ERE que

Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores de toda España

El ex de una camarera aprovecha cuando trabaja para pedir créditos con su tarjeta y, al romper, desaparece: la Justicia le perdona la deuda de 30.500 euros

Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”