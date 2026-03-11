Espana agencias

Un aficionado del Barcelona se equivoca y asiste al Exeter City en lugar del Newcastle

Guardar

Londres, 11 mar (EFE).- Un aficionado del Barcelona cometió este martes uno de los errores más surrealistas de su vida,. Compró una entrada para el Newcastle United-Barcelona de la Champions League, viajó más de 500 kilómetros pensando que vería a su equipo, pero se presentó en el St. James' Park equivocado. En lugar de llegar al estadio del Newcastle, llegó al St. James' Park del modesto Exeter City, según informó este club.

Este aficionado, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, al menos no se fue sin presenciar un partido de fútbol. El club, como gesto de gratitud y para tratar de reparar la decepción que tenía, le trató de ayudar como pudo y le ofreció una entrada para ver el partido que disputaban esa misma noche contra el Lincoln City en League One (Tercera división inglesa).

El Exeter, que es un equipo de media tabla que esta temporada perdió 10-1 contra el Manchester City en la FA Cup, no está ni remotamente cerca de St James' Park, el estadio del Newcastle. Hay 366 millas entre un lugar y otro, es decir, 540 kilómetros, pero es posible que el aficionado se equivocara al buscar St. James' Park en su móvil y este le dirigiera al campo del Exeter en lugar de al del Newcastle.

"Uno de nuestros voluntarios vino a las oficinas y nos dijo que un hombre había aparecido para ver al Barcelona. Por lo que entendimos, venía de Londres. Yo creo que puso "St.James' Park en Google Maps y siguió las direcciones hacia el estadio equivocado", comentó Adam Spencer, encargado de las entradas en el campo del Exeter.

"Es bienvenido cuando quiera", agregó este empleado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ecologistas lleva a la AN el informe de la Comisión Europea que apremiaba la limpieza de Palomares (Almería)

Ecologistas lleva a la AN

Óscar López destaca el "varapalo" del TC contra la Ley de Telemadrid y acusa a Ayuso de "ir siempre en contra de la ley"

Óscar López destaca el "varapalo"

Un jurado popular declara culpable al acusado del doble crimen en una nave okupada de Torrejón (Madrid)

Un jurado popular declara culpable

Abascal asegura que las medidas de Díaz evidencian su "fanatismo ideológico" y le invita a irse a Cuba

Abascal asegura que las medidas

Kiev denuncia “discriminación” de ucranianos tras denuncias de sus atletas paralímpicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid avala

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una familia por haber utilizado su vivienda de renta antigua para alquiler turístico

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

ECONOMÍA

El ex de una camarera

El ex de una camarera aprovecha cuando trabaja para pedir créditos con su tarjeta y, al romper, desaparece: la Justicia le perdona la deuda de 30.500 euros

Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”