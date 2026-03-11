Espana agencias

Ucrania denuncia presiones del Comité Paralímpico Internacional durante los Juegos

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania denunció este miércoles ser víctima de "presión sistemática" por parte de representantes del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) y del Comité Organizador de los Juegos de Milán-Cortina, que comenzaron el pasado día 6.

La delegación ucraniana emitió un comunicado en el que subraya que el tales acciones "sin precedentes" se han llevado a cabo desde el inicio de la competición con "carácter sistemático" y de forma "vergonzosa" para los componentes de su equipo nacional.

"Nunca antes nuestro equipo habían experimentado manifestaciones tan abiertamente negativas e, incluso, obstáculos", censura el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania.

Entre los comportamientos que condenan, está la retirada de la bandera ucraniana en la villa olímpica por parte de un miembro del Comité Organizador sin dar ninguna justificación y, ante la queja, se permitió volver a colocarla "en un lugar menos visible".

También protesta por que se impida a los deportistas y técnicos reunirse por las noches para definir los planes del día siguiente.

Otro episodio tuvo lugar en la entrega de medallas a la ucraniana Oleksandra Kononova, oro en biatlón, cuando un miembro del IPC "intentó quitarle con violencia unos pequeños pendientes con la bandera de Ucrania en los que estaba escrito "alto a la guerra", añade la nota.

"El equipo paralímpico ucraniano ha participado durante treinta años consecutivos en todos los Juegos Paralímpicos de verano e invierno y sus directivos conocen adecuadamente las disposiciones de la Carta del IPC y las normas de los procedimientos paralímpicos", expone el comité paralímpico de la exrepública soviética, en guerra tras la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Lamenta además que en estos Juegos se observa un trato favorable a los comités paralímpicos ruso y bielorruso, que han podido exhibir de nuevo sus respectivas banderas en esta competición, lo que dio pie al boicot de algunos países en la ceremonia de inauguración. EFE

