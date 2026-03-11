Tres menores heridos con quemaduras durante un experimento en un colegio de Girona

Barcelona, 11 mar (EFE).- Tres menores han resultado heridos con quemaduras de diversa consideración durante la realización de un experimento de química en el exterior de una escuela de Porqueres (Girona).
Según ha informado el Ayuntamiento, los servicios de emergencias están evaluando el estado de los alumnos, del colegio L'Entorn, para valorar su derivación a un centro hospitalario. EFE
