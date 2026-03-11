Espana agencias

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)

Valladolid, 11 mar (EFE).- Tres personas han fallecido y otras cuatro están heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se produjo en torno a las once menos cuarto de la pasada noche en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos). EFE

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

