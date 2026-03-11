Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)

Valladolid, 11 mar (EFE).- Tres personas han fallecido y otras cuatro están heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se produjo en torno a las once menos cuarto de la pasada noche en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos). EFE
Últimas Noticias
Santiago Segura estrena la sexta entrega de Torrente, rodeada de un halo de hermetismo
La selección femenina iraní se encuentra en Malasia sin integrantes asiladas en Australia
Efemérides el 12 de marzo
La mayor feria sobre la Educación se inaugura con la digitalización como protagonista
120-106. Doncic impulsa a los Lakers con su séptimo triple doble del año
MÁS NOTICIAS