Thiago: "Estoy muy identificado con lo que representa el Oviedo y este vestuario"

Oviedo, 11 mar (EFE).- Thiago Fernández, jugador argentino del Real Oviedo, aseguró tras su primera titularidad en la Primera División española que está "muy identificado con lo que representa" el equipo "y este vestuario".

"Estoy muy feliz por mi primera titularidad", comentó el extremo, que frente al Espanyol consiguió su segunda asistencia de la temporada desde que llegó al club azul en el mercado invernal; el ex de Velez, con contrato con el Villarreal, está cedido en el Real Oviedo hasta el final de la temporada.

El Real Oviedo es colista de Primera, solo ha ganado tres partidos en la presente temporada y está a ocho puntos de la permanencia, aunque Thiago Fernández no tira la toalla y explicó que "hasta que los números digan que no" el vestuario azul tendrá esperanza en la lucha por el objetivo de la salvación.

"En nuestra situación siempre urge conseguir una victoria, es una final muy clara porque el Valencia también ha estado ahí abajo en la tabla", afirmó el futbolista argentino al ser preguntado por el rival de este sábado (Carlos Tartiere, 18:30 horas), uno de los tres equipos a los que el Real Oviedo consiguió ganar en la presente temporada.

El extremo oviedista concluyó definiendo al Valencia como "un grande del fútbol español que tiene jugadores de jerarquía y que sabe a lo que juega".

El Real Oviedo arrancó este miércoles su semana de trabajo tras el 1-1 cosechado ante el Espanyol y Guillermo Almada está pendiente de los defensas David Costas y Lucas Ahijado, ya que ambos podrían regresar a la convocatoria este sábado. EFE

Pfg/cm/og