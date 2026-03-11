Espana agencias

Testigos del 'caso de ataúdes' aseguran que no les dejaron ver entrar el féretro al horno

Valladolid, 11 mar (EFE).- Varios testigos del "caso ataúdes", por el que se juzga la retirada de féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid, han coincidido en que no les dejaron ver cómo entraba la caja en el horno crematorio.

Los testigos, seis familiares de fallecidos incinerados por el Grupo funerario El Salvador, han comparecido este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se juzga a veintitrés personas por hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015.

Los perjudicados han expuesto que, tras el velatorio en el tanatorio, los féretros fueron trasladados hasta el cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde ya no les permitían ver cómo entraba el ataúd en el horno crematorio porque, en esos momentos, se cerraban unas cortinas y no se podía observar.

Una de las testigos, que ha declarado tras la incineración de su madre en 1999, ha narrado cómo iba por un pasillo acompañando el féretro de su progenitora y, cuando iban a meter a la difunta en el crematorio, ella dijo que quería ir detrás.

"No me dejaron", "yo quería verla entrar", ha dicho la testigo, quien ha manifestado que preguntó entonces el motivo, le respondieron que estaba prohibido, ella cuestionó quién lo había prohibido y ya no le contestaron.

Ha calificado de "horrorosa" la sensación tras conocer lo que pudo haber ocurrido. "Eso es profanar, por tres pesetas; el dueño - del grupo funerario - ya ha muerto, pero que paguen los hijos", ha expresado la testigo.

El fiscal también ha interrogado a los perjudicados acerca de si sus allegados tenían coronas o ramos en el velatorio - se supone que los acusados también se quedaban con algunos de estos elementos y los revendían - y qué había ocurrido con ellos, ante lo que la mayor parte ha dicho que no se llevaron las flores y que no saben qué fue ellas.

Otro de los perjudicados, que perdió a su padre en 1997, ha manifestado que su progenitor pagó toda la vida "la póliza de los muertos" a una aseguradora y ha dicho que, después de eso, "esto es una estafa en toda regla" por parte de la funeraria.

Ha subrayado que no vio entrar el ataúd en el horno crematorio, porque se cerraron unas cortinas que impedían verlo, y ha señalado que se enteró posteriormente del posible cambio de la caja fúnebre por los medios de comunicación.

Otro de los testigos ha descrito que se siente muy mal después de estar toda una vida pagando un seguro para un funeral digno de su padre y su hermano y al final "les entierran en una caja de cartón".

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La vista oral continuará el próximo lunes con la declaración de más testigos. EFE

