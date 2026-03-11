Temas del día de EFE España del miércoles 11 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Madrid - El Gobierno se dispone a abordar con los grupos parlamentarios del Congreso, sin excluir a ninguno, el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio mientras prosiguen las repatriaciones de españoles varados en la zona del conflicto, con 6.000 ya retornados a España.

GASTO DEFENSA

Madrid - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en la comisión correspondiente del Senado para informar sobre cómo se va a financiar el comprometido aumento del gasto en defensa, en un contexto en el que no hay Presupuestos Generales de Estado para 2026.

DISCURSOS ODIO

Madrid - Varios ministros, responsables de plataformas digitales, expertos y afectados por los discursos de odio en redes sociales participan en la primera Cumbre contra el Odio que inaugura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de proliferación de mensajes xenófobos y racistas cada vez más violentos.

ANIVERSARIO 11M

Madrid - La estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro acogen los actos principales del aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 193 muertos y alrededor de 2.000 heridos y a los que este miércoles homenajean las asociaciones de víctimas, un año más por separado.

COMISIÓN KOLDO NAVARRA

Pamplona - El exasesor ministerial Koldo García, en prisión provisional a la espera del juicio que en abril celebrará el Tribunal Supremo por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas, comparece en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la licitación de obras públicas y lo hará desde la cárcel por video conferencia por razones médicas.

TRÁFICO RESIDUOS

Madrid - La Guardia Civil informa de los detalles de la operación Custos Viridis contra el tráfico internacional de residuos, coordinada por Europol y con la participación de 71 países y organizaciones internacionales, que ha permitido incautar más de 100.000 toneladas de residuos.

JUICIO MENORES

Oviedo - La Audiencia de Oviedo celebra la segunda y última jornada del juicio a puerta cerrada contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de la capital asturiana, unos hechos por los que la Fiscalía pide 25 años de cárcel.

COVID PERSISTENTE

Madrid - Seis años después de la declaración del estado de alarma, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) da a conocer los resultados de una encuesta sobre las secuelas del covid persistente que afecta a dos millones de personas en España.

UNIVERSIDAD RECTORAS

Santiago de Compostela - La Universidad de Santiago de Compostela tendrá desde este miércoles una rectora, que se sumará a una lista de mujeres al mando de estas instituciones académicas que se ha ido engrosando en los últimos años desde que en 1982 Elisa Pérez Vera se convirtiera en la primera, en su caso al frente de la UNED.

CINE ESTRENO

Madrid - Santiago Segura vuelve a la gran pantalla con 'Torrente, Presidente', la nueva entrega de la saga protagonizada por el casposo policía, y de la que el director y actor no ha desvelado ni un detalle en una estrategia inédita en el cine español, que argumenta como una "deferencia a sus fans".

CINE DISCAPACIDAD (Entrevista)

Madrid - La atleta paralímpica Desirée Vila perdió su pierna derecha con 16 años, víctima de una negligencia médica. Lejos de hundirse, su historia se ha convertido en un ejemplo de superación que cuenta en 'Ganas de Vivir', un documental que repasa una vida extraordinaria en la que tuvo "que aprender a perdonar y pasar página", como revela en una entrevista con EFE. Estefania Medina

ÓPERA LICEU

Barcelona - Vuelve al Liceu la gran obra de Giacomo Puccini 'Manon Lescaut', en la producción firmada por Àlex Ollé, quien traslada la acción a la Europa contemporánea y presenta a Manon como una inmigrante sin papeles en un mundo marcado por la explotación, la precariedad y la búsqueda de un futuro mejor.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- València.- GENERALITAT VALENCIANA.- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, analiza el liderazgo de la Comunitat Valenciana cuando se cumplen 100 días de su nombramiento al frente del Consell. Las Provincias, c/ Gremis, 1. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- REINA AUDIENCIAS.- La reina recibe en audiencia a una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y, posteriormente, a los coordinadores del Proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón (11:00h) y de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España (12:00h). Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- DEBATE CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las intervenciones de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Popular, Agrupación Socialista Gomera y Mixto en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad del Parlamento de Canarias. (Texto) (Foto)

10:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, recibe al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, dentro de la ronda de contactos para proponer candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Palacio de La Aljafería. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Pamplona.- COMISIÓN KOLDO NAVARRA.- Comparecencia de Koldo García en la comisión de investigación sobre la licitación de obras públicas por parte del Gobierno de Navarra. Parlamento de Navarra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30.- Madrid. IRÁN GUERRA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión, por videoconferencia, con los embajadores de España en Oriente Medio.

10:45h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN EN COMÚN.- La ministra de Trabajo,Yolanda Díaz, y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición de IU-Sumar-VerdesEquo, Juan Gascón, se reúne con comités de empresas en ERE o deslocalización con motivo de las elecciones del próximo domingo en Castilla y León. Museo Patio Herreriano (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:15h.- València.- POLÍTICA AZNAR.- El expresidente del Gobierno José María Aznar interviene en la primera jornada del foro económico y empresarial Forinvest con la conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial'. Feria Valencia. (Texto) (Foto)

11:15h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PODEMOS.- La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, atienden a la prensa en una visita a Valladolid. Plaza de la Universidad. (Texto) (Foto)

11:30h.- Zamora.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PP.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, acompañará a los integrantes de la candidatura del PP de Zamora en una mesa electoral. Plaza de la Marina. (Texto) (Foto)

12:00h.- Toledo.- CONSEJO CONSULTIVO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irízar, atienden a los medios durante una visita institucional al Consejo Consultivo autonómico. La reunión comienza a las 11:30h. Consejo Consultivo. Calle Núñez de Arce, 12. (Texto) (Foto)

13:30h.- Condado de Treviño (Burgos).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN VOX.- El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en una visita a Treviño. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:15h.- Santa Marta de Tormes (Salamanca).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PSOE.- La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, atienden a los medios con motivo de las elecciones del próximo domingo. Plaza Mayor. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El exministro Jaime Mayor Oreja presenta su libro 'Una verdad incómoda' acompañado por el expresidente José María Aznar. Auditorio de Mutua Madrileña. Eduardo Dato 20. (Texto)

19:00h.- Segovia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PSOE.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participa en un acto con motivo de las elecciones del próximo domingo en Castilla y León junto al candidato socialista Carlos Martínez. Restaurante Ibiza. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- El Burgo de Osma (Soria).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN VOX.- El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, participan en un acto público. Plaza de la Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica los datos de transacciones inmobiliarias correspondientes al cuarto trimestre de 2025. (Texto)

09:00h.- Sevilla.- ENERGÍA HIDRÓGENO.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el European Hydrogen Energy Conference 2026 (EHEC), que reunirá a unos 200 asistentes de más de 45 países, más de cien empresas y representantes de administraciones públicas y de la comunidad científica. Palacio de Congresos y Exposiciones.

09:30h.- Madrid.- ENCUENTRO FINANCIERO.- El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y los consejeros delegados de la gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- participan en un encuentro financiero sobre los retos del sector en un momento de incertidumbre por el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. Real Fábrica de Tapices, C/ Vandergoten, 1.

10:00.- Madrid.- GOBIERNO ECONOMÍA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. A las 11:30h mantiene un encuentro con el Grupo de Analistas de Coyuntura Económica, en el edificio La Vela de la ciudad de BBVA y a las 15:30h con representantes del sector industrial, en la sede del Ministerio.

10:00h.- Madrid.- MOVILIDAD SOSTENIBLE.- Se celebra el SUMMIT empresarial por la movilidad sostenible, en el que intervienen, entre otros, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Hotel Ilunion Atrium. C/Emilio Vargas3-5.

10:00h.- Madrid.- GASTO DEFENSA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en la comisión correspondiente del Senado para dar cuenta sobre cómo se va a financiar el comprometido aumento del gasto en defensa y de la posibilidad de flexibilizar el gasto de las administraciones autonómicas. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- SISTEMA ELÉCTRICO.- Red Eléctrica presenta las principales magnitudes del sistema eléctrico español en 2025, ejercicio marcado por el apagón peninsular del 28 de abril, en un encuentro que contará con la participación de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Streaming.

11:00h.- Madrid.- SECTORES ASTILLEROS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con directivos de PYMAR, en la sede del Ministerio.

12:30h.- Madrid.- EMPRESAS CERVEZA.- Clausura de la Asamblea General de Cerveceros de España 2026 por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Espacio Bertelsmann. C/O’Donnell, 10.

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO ENERGÍA.- La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen se reúne con la presidenta de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), Juana María Navarro Lázaro y a las 17:30h con las empresas del sector gasista y petrolero, en la sede del Ministerio. Cobertura gráfica. (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- JUSTICIA FISCALÍA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la sede del Ministerio. Tras la reunión (11:30h.), atiende a los medios de comunicación. C/ San Bernardo, 45. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones (MOPS), en la Base de Retamares.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- URBAS JUICIO.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo y otras 15 personas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015. C/Límite, s/n.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y su familia por la fortuna oculta en Andorra con las declaraciones de testigos. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- HOMOFOBIA AGRESIÓN.- Última sesión del juicio a once hombres acusados de dar una paliza en Basauri (Bizkaia) en 2021 a un joven al grito de 'maricón de mierda', con la declaración de los encausados y los informes de las partes. Palacio de Justicia.

10:30h.- Madrid.- ANIVERSARIO 11M.- Acto de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, junto a CCOO y UGT, en memoria de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. A las 13:30h acto en calle Téllez, 18:00h en Santa Eugenia y 19:00h en El Pozo Atocha. La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a los actos de las 10:30h y las 18:00h. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN TELEMADRID.- El Pleno del Tribunal Constitucional debate el recurso del PSOE contra la reforma de la Ley de Telemadrid, a partir de un borrador que propone declararlo inconstitucional y nulo.

10:30h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones (MOPS). Base de Retamares. (Texto)

10:30h.- Madrid.- NACHO CANO.- El productor musical Nacho Cano declara, por videoconferencia, ante la jueza que investiga las supuestas amenazas de una becaria del musical Malinche al equipo de este espectáculo. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto)

10:30h.- Oviedo.- JUICIO MENORES.- Segunda y última sesión del juicio a puerta cerrada contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo. Sección Segunda de la Audiencia Provincial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Benasque (Huesca).- GUARDIA CIVIL MONTAÑA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste en Benasque (Huesca)a una práctica de movimiento en nieve y a un ejercicio de respuesta ante avalanchas de especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil. Aparcamiento Hotel Llanos del Hospital. Camino Real de Francia s/n. Tras el ejercicio, atiende a los medios de comunicación.

11:00h.- Madrid.- TRÁFICO RESIDUOS.- La Guardia Civil informa de los detalles de la operación Custos Viridis contra el tráfico internacional de residuos, coordinada por Europol y con la participación de 71 países y organizaciones internacionales, que ha permitido incautar más de 100.000 toneladas de residuos. Residencia Colegio Infanta María Teresa. C/Príncipe de Vergara, 248. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ANIVERSARIO 11M.- Acto de la Asociación Víctimas del Terrorismo en conmemoración del Día Europeo de las mismas. Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. (Texto)(Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Madrid.- SEMANA EDUCACIÓN.- Comienza en el IFEMA de Madrid la Semana de la Educación 2026, que reunirá hasta el 15 de marzo a estudiantes, familias, docentes y profesionales. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita la feria AULA 2026 a las 11:00h. IFEMA Madrid. Pabellones 12 y 14.

09:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en un desayuno informativo. Hotel Rosewood Villa Magna.

09:00h.- Villamanrique de la Condesa (Sevilla).- VIRUS NILO.- El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, mantiene una reunión de coordinación con los alcaldes y alcaldesas de los 15 municipios de la provincia con mayor riesgo de presencia de mosquitos vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). Ayuntamiento. (Texto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- RAÚL DEL POZO.- Capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo. Patio de Cristales de la Casa de la Villa. Plaza de la Villa, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- DISCURSOS ODIO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el I Foro contra el Odio. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública participa en una mesa redonda a las 10:30h, las de Igualdad y Juventud e Infancia intervienen en un coloquio a las 13:15h y la de Inclusión modera una mesa a las 11:45h y clausura la jornada a las 13:45h. Galería de las Colecciones Reales. C/Bailén s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- El CIS organiza las V jornadas sobre Sociología de Género con motivo del 8 de marzo, con la intervención de José Félix Tezanos, presidente del CIS, y Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Migraciones, entre otros. Sede del CIS. C/ de Montalbán, 8.

10:30h.- Madrid.- COVID PERSISTENTE.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), presenta una encuesta sobre las secuelas del covid persistente. Sede CSIF. C/ Fernando el Santo, 17. (Texto)

11:00h.- Miranda de Ebro (Burgos).- SUCESOS INCENDIO.- La alcaldesa de Miranda de Ebro (Burgos), Aitana Hernando comparece para dar más información sobre el incendio de un edificio en la localidad en el que han fallecido tres personas y otras cuatro han resultado heridas. A las 12:00h se ha convocado un minuto de silencio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD CÁNCER.- III Edición del Woman Cancer Day, a solicitud del Observatorio de la Salud. Congreso de los Diputados.

11:30h.- Madrid.- NUCLEAR ALMARAZ.- Atención a medios del colectivo 'Mujeres por Almaraz', que registra una carta dirigida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para reivindicar la continuidad de la central nuclear y la supervivencia del territorio rural. Ministerio de Igualdad.

11:30h.- Madrid.- SISTEMA EDUCATIVO.- El Observatorio EducAcción presenta las primeras propuestas para transformar el sistema educativo en España. Fundación Ortega Marañón. C/Fortuny, 53.

12:00h.- Madrid.- SISTEMA UNIVERSITARIO.- Presentación oficial del Informe CYD 2025, en el que la Fundación Conocimiento y Desarrollo da a conocer sus principales conclusiones y analiza el papel de liderazgo de la universidad ante los retos sociales. Fundación Francisco Giner de los Ríos. Paseo del General Martínez Campos, 14.

13:00h.- Córdoba.- DAÑOS INUNDACIONES.- El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, junto con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, visita la Oficina de Atención Integral para las personas afectadas por las inundaciones y otros daños. Posteriormente a las 13:20h atenderá a los medios de comunicación. Subdelegación del Gobierno.

16:00h.- València.- SANIDAD RADIOCIRUGÍA.- El XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiocirugía (SER) analiza, entre otros asuntos, el impacto de la Inteligencia Artificial y las nuevas terapias en tumores malignos y patología funcional. Hospital Clínico Universitario, avda. Blasco Ibáñez, 17. (Texto)

19:00h.- Madrid.- FUKUSHIMA ANIVERSARIO.- En el marco del aniversario del desastre de Fukushima, Ecologistas en Acción, Movimiento Ibérico Antinuclear y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético organizan el foro 'La propaganda nuclear en la cultura popular'. Ateneo Maliciosa. Calle Peñuelas, 12.

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Terrassa (Barcelona).- CULTURA BARCELONA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita el ayuntamiento y se reúne con su alcalde, Jordi Ballart. A las 10:00 horas visita el conjunto monumental Seu d'Ègara. (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- CÓMIC NOVEDADES.- Rueda de prensa 'online' con el historietista Luz al hilo de su última novela gráfica, 'Dos mujeres desnudas', editada por Reservoir Books. (Texto)(Foto)

10:10h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La película 'Yo no moriré de amor' se presenta en rueda de prensa en el Festival de Cine de Málaga, donde compite por la Biznaga de Oro. Cine Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Presentación de 'Invisible', la adaptación teatral de la novela de Eloy Moreno sobre el acoso escolar, dirigida por José Luis Arellano. Teatro de la Abadía. (Texto)

10:30h.- Logroño.- PINTURA EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición de pintura de la colección privada de Carmen Domenech que incluye obras del siglo XVII al XX. Gran Vía, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:40h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de 'Juana', película a concurso en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Terrassa (Barcelona).- CULTURA ESCAC.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita la escuela superior de cine y audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y atiende a los medios de comunicación (11:45 horas). A continuación se reúne (12:15 horas) con representantes del Festival Jazz Terrassa en el Nova Jazz Cava. (Texto)(Vídeo) (Audio)

11:00h.- Bilbao.- ARTE MIGRACIÓN.- Presentación de la instalación artística 'Carne y arena' del cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu, una travesía inmersiva de realidad virtual sobre el viaje de personas migrantes y refugiadas mexicanas y centroamericanas. EITB. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- DANZA ESTRENO.- La Compañía Nacional de Danza estrena un programa doble 'ROM, range of motion', compuesto por 'The second detail', de William Forsythe, y 'Become', de Johan Inger, que presentan Muriel Romero, directora de la compañía; Johan Inger, coreógraf de 'Become' y Alexandra Scott. Fundación Forsythe Teatros del Canal. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ARTE MODA.- El Museo Lázaro Galdiano presenta la exposición 'Fashion art by Manuel Fernández', una muestra con 25 trajes creados por el diseñador español e intervenidos por artistas plásticos. C/ Serrano, 122.

12:30h.- Madrid.- PREMIO LOEWE.- Hugo Mujica y Leonor Pataki reciben los premios de poesía Loewe en su edición número 38. Hotel Ritz. (Texto) (Foto)

14:10h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de presentación de la película 'Pizza Movies', a concurso en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La película 'Mallorca confidencial', protagonizada por Lolita Flores, se presenta en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- CONCIERTO SOLIDARIO.- Concierto solidario 'Lucha de gigantes', impulsado por Emilio Aragón, que regresa con su tercera edición y artistas como Raphael, Salvador Sobral o Chambao. Teatro Real.

