Siete sanitarios resultan heridos en un choque frontal en la N-432 en La Albuera (Badajoz)

Madrid, 11 mar (EFE).- Siete sanitarios han resultado heridos de distinta consideración en un choque frontal entre una ambulancia y un vehículo que ha tenido lugar este martes en la carretera N-432, a la altura de La Albuera (Badajoz), ha informado el 112 de Extremadura.

En el siniestro se han visto envueltas una ambulancia del Hospital de Zafra que volvía de un servicio con cinco sanitarios a bordo -un médico, una residente, una enfermera y dos técnicos de ambulancia-, y un coche modelo Mercedes Clase A de color blanco en el que viajaban dos cardiólogos del mismo centro hospitalario.

La ambulancia ha quedado volcada sobre un costado de la vía, invadiendo parte del carril contrario, mientras que los ocupantes del coche han esperado a ser rescatados; de hecho, uno de ellos tuvo que ser excarcelado.

Tal y como ha precisado el 112 de Extremadura a través de su cuenta de X, hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, cuatro ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una Unidad de Soporte Vital Básico de la Cruz Roja y un helicóptero sanitario del 112.

Según ha podido confirmar el diario HOY, la peor parada ha sido una mujer que ha tenido que ser trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz, donde también ha sido evacuada otra en estado menos grave.

El citado medio también ha precisado que dos hombres y dos mujeres han sido trasladados al Hospital de Zafra con heridas leves, donde también ha llegado un quinto varón con heridas menos graves.

A raíz del accidente, la presidenta de la región, María Guardiola, ha publicado un mensaje en su cuenta de X este martes en el que ha deseado una "pronta recuperación" a todos los sanitarios afectados.

"Quiero desear una pronta recuperación a los profesionales sanitarios heridos en el accidente de esta tarde en la carretera N-432. Seguimos muy de cerca su evolución. Todo nuestro apoyo a ellos y a sus familias en estos momentos", ha expresado.

En el mismo tono se ha pronunciado el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) del Ayuntamiento de Madrid a través de la misma red social: "Desde la familia de SAMUR-Protección Civil, quisiéramos mandar nuestros deseos de la mejor y más rápida de las recuperaciones a todos los involucrados en el siniestro, en especial a los compañeros sanitarios". EFE

