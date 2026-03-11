Santiago Segura estrena la sexta entrega de Torrente, rodeada de un halo de hermetismo

Madrid, 11 mar (EFE).- Santiago Segura vuelve a la gran pantalla con 'Torrente, presidente', la nueva entrega de la saga protagonizada por el casposo policía y de la que el director y actor no ha desvelado ni un detalle en una estrategia inédita en el cine español, que argumenta como una "deferencia a sus fans".

Las entradas para ver en cines la sexta entrega, doce años después de la anterior, se pusieron a la venta de forma anticipada el 13 de febrero, en otra estrategia poco frecuente en España. La película estará disponible en unas doscientas salas.

"Luego ya sacaremos tráiler y póster, también haremos pases para la prensa especializada, la 'première' con alfombra roja para famosetes o lo que sea menester. Pero ese primer fin de semana, el del 13 de marzo, es para los fans de la saga", escribía en la red social X, en la que afirmaba: "Verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste".

La 'deferencia' a todos sus seguidores durante años ha sido el argumento de Santiago Segura para no hacer promoción, ni entrevistas sobre el filme, que tampoco ha mostrado a la prensa y a la crítica previamente. Tan solo sabemos que la canción original de la película es un trabajo del grupo Taburete.

No obstante, en sus redes sociales y apariciones ha ido recordando algunas claves ya tradicionales de Torrente. "Si ofende ver en las películas retratado el machismo, el racismo, la violencia gratuita, la escatología, la drogadicción... gente buena y sensible del mundo, esta película no es para vosotros, vosotras, vosotres. Yo, esta película no la vería, solo la he hecho", afirmaba en un vídeo publicado el pasado 1 de marzo en X.

El anuncio oficial de la película solo explica que es una sátira sobre los estereotipos sociales y políticos de España. "Es una película muy potente, hay comedias de risa, de sonrisa, pero que haya con cinco o seis carcajadas no hay tantas", adelantaba el director y actor en una entrevista con EFE hace unos meses.

"En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera", explicaba en otra conversación con EFE. "Ya en 'Torrente 5' (2014) me frustraba porque no se me podía ocurrir nada más loco que el periódico por la mañana. Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía, 'No puede ser'", añadía.

Algunos medios de comunicación se hicieron eco en el verano de 2025 de unas imágenes que se reprodujeron en redes sociales sobre el que se supone era el rodaje del filme, en el que el personaje parece lanzarse a la conquista política desde un balcón.

Santiago Segura (Madrid, 1965) debutó como director con “Torrente, el brazo tonto de la ley” (1998), con el que obtuvo el Goya a mejor director novel en 1999. La película se convirtió en un fenómeno y dio el pistoletazo de salida a una supertaquillera franquicia.

Además, ha liderado la taquilla con su otra saga familiar, 'Padre no hay más uno', de la que también ha estrenado cinco películas.

Según las estadísticas del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, las cinco películas de la saga recaudaron más de 80 millones de euros y fueron vistas por más de 16 millones de espectadores.

Estas son las cifras por cada una de ellas:

'Torrente, el brazo tonto de la ley' (1998). Recaudación: 10.902.631,95 euros. Espectadores: 3.010.736

'Torrente 2: Misión en Marbella' (2001). Recaudación: 22.142.173,13 euros. Espectadores: 5.321.969

'Torrente 3: El protector' (2005). Recaudación: 18.168.924,78 euros. Espectadores: 3.575.759

'Torrente 4' (2011). Recaudación: 19.356.588,23 euros. Espectadores: 2.632.922

'Torrente 5: Operación Eurovegas' (2014). Recaudación: 10.634.693,53 euros. Espectadores: 1.811.276. EFE

