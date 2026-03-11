Samu Costa se ve con Cristiano en el Mundial 2026

Carlos García

Redacción Deportes, 11 mar (EFE).- El mediocentro del Mallorca Samu Costa, que a finales de 2024 debutó con la absoluta de Portugal y es uno de los centrocampistas referentes del campeonato español, asegura en una entrevista con EFE que su objetivo es ser convocado por la selección lusa para el Mundial 2026, donde quiere compartir vestuario con Cristiano Ronaldo.

Costa, que llegó hace cuatro años al fútbol español procedente del Braga tras fichar por el Almería, es consciente de que tiene que "trabajar duro día a día" para que el Mallorca, que es antepenúltimo, mantenga la categoría.

Afirma, además, que no se tomará vacaciones para lograr jugar el Mundial de Fútbol 2026, donde el combinado de 'las quinas' disputará su primer encuentro el 17 de junio en Houston.

Para ello, hay dos amistosos clave en el calendario, el encuentro México-Portugal el 29 de marzo y el partido entre Estados Unidos y el combinado portugués del 1 de abril. Samu Costa aspira a estar entre los elegidos de la lista que será divulgada por el seleccionador español de Portugal Roberto Martínez, que la hará pública, en principio, el próximo 20 de marzo.

Martínez, un entrenador diferente

Para el medio mallorquinista, Roberto Martínez "es un entrenador diferente y una gran persona", ya que, aunque no lo ha convocado desde noviembre de 2024, el seleccionador le ha estado llamando por teléfono.

"Yo estoy preparado para jugar de pivote o de interior y, si hace falta, de delantero", garantiza Samu Costa, que se ve "preparado" para formar parte de una de las selecciones que aspira a ganar el Mundial 2026.

Para el medio, de 25 años, compartir vestuario con Cristiano Ronaldo "es un orgullo y un placer", ya que, además de ser "líder, capitán y ejemplo", es uno de los futbolistas a los que él admira desde niño.

De los habituales con la selección, Costa mantiene una buena relación con futbolistas como Pedro Neto, "amigo desde la infancia", y otros como João Félix o Bruno Fernandes.

Tampoco se olvida del fallecido Diogo Jota, por lo que aprovecha para enviar un mensaje de ánimo y de "toda la ayuda necesaria" hacia su familia.

Un ojo en 'La Premier'

Tras formarse en la cantera del Braga y ante la falta de oportunidades, decidió poner rumbo a España y fichar por el Almería en el verano de 2020, donde, tras tres buenas campañas, fichó por el Mallorca en agosto de 2023, club con el que, recuerda, aún tiene dos años de contrato.

En el conjunto insular, Samu Costa es consciente de que es uno de los jugadores referentes de la plantilla e insiste en que "la actitud y el trabajo no son negociables", en relación a la entrega del medio zurdo en cada partido.

Sobre su futuro, explica que, por su estilo de juego, uno de sus sueños siempre ha sido jugar en la liga inglesa, por lo que desea "aprovechar" al máximo su paso por la competición española "para seguir creciendo" como futbolista.

Aunque "ahora el objetivo principal es ayudar al Mallorca a salir de la zona de descenso", Samu Costa no descarta la posibilidad de en un futuro jugar en ligas como las de Arabia o Catar, ya que "no hay que cerrar oportunidades, sino analizarlas cuando se presenten". EFE

(foto) (vídeo)