Rosenior pide perdón por el empujón de Neto a un recogepelotas

París, 11 mar (EFE).- El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se disculpó en nombre de su equipo por el empujón del portugués Pedro Neto a un recogepelotas en el tramo final del partido de ida de los octavos de final contra el París Saint-Germain.

"No he visto la jugada, pero quiero pedir disculpas en nombre del club. Siempre hablo a los jugadores de disciplina y de mantener la calma en los momentos importantes", aseguró el técnico, que se inclinó 5-2.

El incidente tuvo lugar poco después de que Kvaratskhelia lograra el cuarto tanto de los parisienses, lo que desquició algo al Chelsea. En un balón que se había ido por la banda, Neto corrió para sacar y ante las dudas de un joven recogepelotas le dio un empujón contra una de las vallas publicitarias, lo que provocó una airada reacción de la grada y del banquillo parisiense.

Tras una tangana en el césped, el partido retomó su curso y el atacante georgiano del PSG consiguió el quinto tanto que pone la eliminatoria muy favorable para los de Luis Enrique.

Rosenior reconoció que ese quinto gol "hace mucho daño" y consideró que su equipo perdió algo los papeles en el último cuarto de hora.

"Estamos contentos con nuestro rendimientos, los últimos 15 minutos han sido muy locos, hemos cometido muchos errores. No hemos mantenido la calma, nos ha castigado un gran equipo, pero cuando miras el marcador, hace daño, creo que durante 75 minutos hemos plantado cara", afirmó.

"Hemos estado cerca de marcar el tercero. En la Liga de Campeones, los errores se pagan y el quinto gol nos hace mucho daño. Incluso con 4-2 hemos tenido ocasiones. No ha sido un buen resultado, el quinto gol nos hace mucho daño. Estamos cerca de ser un gran equipo pero nos queda un poco", señaló.

El técnico disculpó a su portero Florian Jörgensen por el error del tercer gol. "Hay que darles confianza, todo el mundo comete errores y algunos tienen más consecuencias que otros, pero son buenos porteros". EFE

