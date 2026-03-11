Espana agencias

Rodríguez Uribes: "Una guerra es muy incompatible con el deporte"

Guardar

Valladolid, 11 mar (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que "una guerra es muy incompatible con el deporte" y que la situación actual "pone las cosas muy difíciles, no solo a Irán sino a todos los países", tras el anuncio de que la selección de este país no irá al Mundial de fútbol hecho este miércoles.

"Más allá de la posición de cada uno, lo que es evidente es que una guerra es muy incompatible con el deporte y es verdad que al final pone las cosas muy difíciles. No solo a Irán, a todos los países. Si la situación cuando llegue el verano del Mundial es así es muy compleja, muy complicada", afirmó.

Rodríguez Uribes sostuvo que "el deporte no puede mantenerse al margen de situaciones graves como puede ser una guerra y de violaciones de derechos humanos" y subrayó que "la posición de España es clara en relación con la guerra". "El presidente del gobierno lo ha expresado y las derivadas o las consecuencias en el ámbito deportivo, como en otros ámbitos, se van a producir", opinó.

Tras asistir en Valladolid a la Asamblea General de cerveceros de España, el secretario de Estado insistió en la complicación para "hacer compatible una situación de violencia, de guerra y de una agresión que puede multiplicarse además también desde Irán, como se ha visto, con la práctica deportiva, como si estuviéramos en el mundo en un mundo ideal o en el mejor de los mundos posibles".

"Y eso va a producirse más allá de la posición de uno u otro concreta. Pero yo creo que tenemos que pensar que el deporte también está para ayudar, en la medida en que pueda, a tender puentes y a volver a una situación que no se debía haber producido, que es una situación de respeto al derecho internacional, al juego", añadió.

Rodríguez Uribes resaltó que el deporte y el fútbol son valores, que implican el respeto a las reglas del juego y al 'fair play'. "Si no se respetan las reglas del juego, no hay deporte. Un poco diríamos lo mismo, si no se respeta el derecho internacional, no hay civilización y en ese mundo hemos entrado ahora. Esto complica todo, también el deporte y también el fútbol", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ecologistas lleva a la AN el informe de la Comisión Europea que apremiaba la limpieza de Palomares (Almería)

Ecologistas lleva a la AN

Óscar López destaca el "varapalo" del TC contra la Ley de Telemadrid y acusa a Ayuso de "ir siempre en contra de la ley"

Óscar López destaca el "varapalo"

Un jurado popular declara culpable al acusado del doble crimen en una nave okupada de Torrejón (Madrid)

Un jurado popular declara culpable

Abascal asegura que las medidas de Díaz evidencian su "fanatismo ideológico" y le invita a irse a Cuba

Abascal asegura que las medidas

Kiev denuncia “discriminación” de ucranianos tras denuncias de sus atletas paralímpicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid avala

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una familia por haber utilizado su vivienda de renta antigua para alquiler turístico

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

ECONOMÍA

El ex de una camarera

El ex de una camarera aprovecha cuando trabaja para pedir créditos con su tarjeta y, al romper, desaparece: la Justicia le perdona la deuda de 30.500 euros

Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”