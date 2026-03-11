Robles insiste en que España no participará en una misión en el estrecho de Ormuz y no enviará cazaminas a la zona

El Gobierno de España mantiene una postura de no incrementar su presencia militar en el golfo Pérsico y descarta el envío de nuevas unidades, incluidos cazaminas, a esa región, considerando que sus recursos ya están comprometidos en operaciones internacionales bajo mandato de la OTAN. Según informó Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado que las Fuerzas Armadas españolas solo intervendrán en misiones que cuenten con el respaldo de organismos multilaterales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea (UE).

De acuerdo con Europa Press, Robles ha señalado de forma enfática que España no va a sumarse a la misión propuesta por Francia para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, una iniciativa recientemente planteada por el presidente francés, Emmanuel Macron. La ministra explicó ante la prensa, durante su visita al Mando de Operaciones (MOPS) en la base de Retamares en Pozuelo, Madrid, que no existe a nivel internacional ningún mandato expreso ni de la OTAN ni de la UE para operar en esa zona. Robles afirmó: “España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional”.

La responsable de Defensa confirmó que la participación de la fragata ‘Cristóbal Colón’ junto al grupo naval encabezado por el portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ se limita a labores de protección y seguridad en el Mediterráneo. Según publicó Europa Press, el Gobierno español no ha considerado expandir su participación más allá de dichas operaciones.

Respecto a la propuesta francesa sobre el estrecho de Ormuz, Robles afirmó: “Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia. Esa es una misión que, en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en OTAN ni en Unión Europea y por tanto España no tiene nada que decir”. La ministra enfatizó el respeto del Gobierno español hacia las propuestas de países aliados, pero subrayó la obligación de cumplir con el marco internacional y las misiones ya comprometidas.

Consultada acerca de la opción de desplegar cazaminas españoles en el golfo Pérsico, Robles descartó tal posibilidad, aduciendo que estas unidades ya se encuentran desplegadas en operaciones de la OTAN. Tal como detalló Europa Press, la ministra sostuvo: “Nosotros vamos a estar con las misiones en las que estamos y evidentemente eso no está previsto en este momento”. Además, apuntó a la importancia de mantener la atención en la crisis de Ucrania, cuya situación sigue siendo prioritaria para España. Según la información recogida por Europa Press, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planea visitar territorio español en las próximas fechas.

La titular de Defensa ha reconocido la gravedad del contexto en Oriente Próximo, influido por la reciente operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y por la respuesta militar iraní en la región. Según reportó Europa Press, Robles recordó que España mantiene su condición de aliado “respetable y comprometido” con la OTAN y que cuenta con efectivos desplegados en el Flanco Este de la Alianza Atlántica.

Acerca de la situación del personal militar español en misiones internacionales, Robles describió situaciones complejas en varios países de Oriente Próximo. Apuntó que las condiciones en Líbano, Irak y Turquía son difíciles y garantizó que se mantienen contactos directos y continuos con los contingentes españoles en dichas zonas. Europa Press reflejó las declaraciones en las que Robles aseguró que se han implementado todas las medidas necesarias para la protección y la seguridad de los militares desplegados.

Europa Press también consignó que, frente a declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham sobre la posible salida de las tropas de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón tras la negativa del Ejecutivo español a autorizar su empleo para la intervención en Irán, la ministra afirmó que “hay muchísimos congresistas demócratas en Estados Unidos que opinan otra cosa”. Robles sostuvo que las declaraciones de Graham no representan necesariamente el sentir mayoritario estadounidense y expresó su respeto hacia los asuntos internos de dicho país.

Por último, la ministra mostró su desacuerdo sobre las afirmaciones realizadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Según recogió Europa Press, Robles señaló: “Creo que se equivoca por completo si piensa que podemos aceptar un nuevo orden internacional sin respeto a las normas de derecho internacional y solamente la ley del más fuerte”. Reafirmó el compromiso de España y la Unión Europea con el derecho internacional y los valores de seguridad, paz y democracia, subrayando la identificación europea con estos principios.