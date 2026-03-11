Redondo llama a "seducir" a quien abraza a la extrema derecha "antidemocrática y machista"

Madrid, 11 mar (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a "seducir" al cerca del 20 % de la población que, según ha dicho, "abraza" la extrema derecha -"antidemocrática", "machista" y "negacionista de la violencia de género"- para "incorporarles" a "las reglas básicas del juego".

Así lo ha señalado la ministra durante una mesa de debate del Foro contra el Odio organizado por el Ejecutivo en Madrid que ha compartido con la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y que ha sido moderado por la secretaria de Estado de Inclusión, Elena Rodríguez.

Después de guardar un minuto de silencio por las víctimas del incendio mortal de Miranda del Ebro (Burgos), en el que han fallecido tres mujeres, la ministra de Igualdad ha abogado por "construir la democracia digital" de la misma forma que se construyó la "analógica", incluso con la creación de una "Constitución digital" par avanzar en derechos digitales.

Para ello, ha defendido que es necesario alcanzar "grandísimos consensos", que la extrema derecha cambie su discurso y contar con el apoyo de "muchos hombres" también.

Tanto Redondo como Sira Rego han abogado por un "un acuerdo de país intergeneracional", y esta última ha remarcado que es importante contar con la voz de los jóvenes y la infancia.

La ministra ha cargado contra los "caudillos digitales" que han diseñado el mundo digital para que "rinda en términos económicos a costa de la explotación infantil" y de crear problemas de salud mental a los jóvenes.

Ha asegurado que "ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica", por lo que si se ha creado un algoritmo hecho para explotar a los niños y que puede generar problemas de uso, también se puede plantear otro algoritmo diferente, pero para ello hay que establecer "reglas de juego".

El foro, inaugurado a primera hora por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que ha participado también el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; varios expertos, representantes de las plataformas y víctimas del acoso y del odio en internet, ha sido clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Saiz ha reivindicado la importancia del lenguaje y ha puesto como ejemplo el término 'mena', que nació como un término neutral para designar una realidad administrativa (menor extranjero no acompañado) pero hoy es utilizado para deshumanizar a la infancia migrante.

Sobre estos niños y adolescentes, la ministra ha indicado que, según una investigación del Harvard Kennedy School, el 82 % de los españoles ha estado expuesto a relatos de violencia asociados a los menores extranjeros no acompañados y que un tercio de la población otorga veracidad a estos "marcos distorsionados".

También ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo conocida hace unas semanas que rebajó ligeramente las penas de prisión a siete personas que difundieron en 2017 comentarios agresivos y violentos en las redes que incitaban al odio contra los menores extranjeros no acompañados en Melilla.

En su opinión, esta resolución es importante porque pone de relevancia la situación de vulnerabilidad de este colectivo, que les hace acreedores de una protección especial.

Redondo ha incidido en que la libertad de expresión no puede ser excusa para comentarios que entran en conflicto con valores constitucionales y ha apelado a la responsabilidad de los condenados por potenciar entre la población prejuicios y estereotipos contra este colectivo. EFE

