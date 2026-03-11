Espana agencias

Ponsarnau, satisfecho con el triunfo en Turquía: "Siempre hemos tenido defensa"

Bilbao, 11 mar (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió sentirse "satisfecho" del triunfo obetenido en la pista del Aliaga Petkimspor turco (69-77) en los cuartos de final de la Copa FIBA Europa sobre todo porque a pesar de los momentos de crisis en el segundo y tercer cuarto "siempre" han "tenido defensa".

"Hemos ganado tres de los cuatro periodos y en ninguno nos han hecho 20 puntos. Pero ellos han demostrado que tienen defensa y capacidad física para dificultar nuestro ataque y si no estamos sólidos y perdemos la concentración podemos tener problemas", recalcó tras el encuentro el técnico en declaraciones difundidas por el club vasco.

Ponsarnau admitió que el segundo parcial jugaron "muy mal al baloncesto" sobre todo cuando el equipo local "subió su marcha física".

"En ataque no estábamos encontrando aún el baloncesto aunque lo hemos acabado encontrando. Darrun (Hilliard) ha demostrado su calidad y ha encontrado puntos y el equipo ha encontrado la manera de jugar", añadió el catalán antes de destacar también los "intangibles" en el tramo final de Martin Krampelj. EFE

