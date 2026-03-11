Pol Oriach consigue plaza para los 3.000 metros de los Mundiales de Torun

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- España acudirá a los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia), que se celebran del 20 al 22 de marzo, con 22 atletas, tras la inclusión este miércoles de Pol Oriach en los 3.000 metros, así como de Markel Fernández y David García Zurita en los 400 individuales, aunque en su caso ya entraron en la lista del relevo 4x400.

World Athletics anunció este miércoles la actualización definitiva del ránking de clasificación, lo que provocó la inclusión del aragonés Pol Oriach en los 3.000 metros gracias a la renuncia de varios atletas que le precedían en la lista.

Oriach, de 23 años y campeón de Europa sub-20 de 3.000 obstáculos en Tallin 2021, llega en un gran momento de forma a estos Mundiales tras firmar un tiempo de 7:39.10 el pasado 8 de febrero en el mitin de Karlsruhe (Alemania), séptima mejor marca del ránking español de todos los tiempos.

Los otros dos beneficiados de este cierre del ránking son Markel Fernández y David García Zurita, que han logrado plaza en la prueba individual de los 400 metros aunque ya iban a disputar el 4x400 mixto.

No han tenido tanta suerte Héctor Santos, Jaime Guerra y Fátima Diame (longitud) y Pol Ferrer (heptatlón), que no estarán en Torun.

Lista de seleccionados:

· Hombres:

400: Markel Fernández y David García Zurita

800 metros: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales

1.500 metros: Mariano García y Carlos Sáez

3.000 metros: Pol Oriach

60 metros vallas: Enrique Llopis y Asier Martínez

Longitud: Eusebio Cáceres

· Mujeres:

60 metros: Jaël-Sakura Bestué

400 metros: Blanca Hervás y Paula Sevilla

800 metros: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal

3.000 metros: Marta García.

· Relevo mixto

4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Markel Fernández, Daniela Fra, David García, Blanca Hervás, Gerson Pozo, Ana Prieto y Paula Sevilla. EFE