Podemos alerta de la "emergencia machista" y que se aclare lo sucedido en Miranda de Ebro

Valladolid, 11 mar (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este miércoles que se "aclaren cuanto antes" las causas del incendio acontecido en Miranda de Ebro (Burgos), en el que han muerto tres mujeres y hay un detenido como presunto autor de los hechos, y ha alertado de la "emergencia machista" que se vive en España.

En declaraciones a los medios en Valladolid en un acto de campaña electoral, Belarra ha trasladado sus condolencias y "dolor compartido" a las familias y allegados del incendio, que ha calificado de "terrible" y ha reclamado que se "esclarezcan cuanto antes sus causas".

"Esperamos que se aclare cuanto antes qué ha ocurrido y que no vuelva a pasar nunca más", ha manifestado durante su intervención poco después de conocerse que hay un detenido por este incendio y de que el Gobierno haya informado de que está recabando datos por un presunto caso de violencia de género.

Preguntada por ello, Belarra ha advertido de la "emergencia machista" en España y ha pedido revisar el sistema de seguimiento policial VioGén tras los casos de asesinatos de mujeres registrados en el inicio de año.

Ha señalado que, de confirmarse los últimos casos conocidos, el país estaría ante "uno de los peores arranques de año en materia de violencia machista".

Desde Podemos han indicado que muchas de las mujeres asesinadas en este inicio de año habían denunciado previamente, "como se les pide una y otra vez a las víctimas".

"Necesitamos urgentemente que se tomen medidas concretas que protejan a las mujeres antes de que nos maten", ha apostillado Belarra. EFE

