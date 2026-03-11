Espana agencias

Pimec reclama reducir temporalmente los impuestos a los carburantes ante la inflación

Barcelona, 11 feb (EFE).- La patronal Pimec ha pedido este miércoles reducir temporalmente los impuestos de los carburantes para contener la inflación y preservar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ante la escalada del precio global del gasoil por el conflicto en Oriente Medio.

La entidad ha alertado, en un comunicado, de que el aumento repentino del precio del gasoil ya está teniendo un impacto directo en Cataluña, en sectores como el transporte y la logística, formados en su mayoría por pymes, y ha advertido de que el encarecimiento de carburantes puede trasladarse al conjunto de la economía.

Si el conflicto en Irán se alarga o se intensifica, se incrementarán "significativamente" las presiones inflacionarias, ha advertido la patronal.

La entidad considera especialmente preocupantes tres factores: la velocidad de la subida, comparable a la crisis energética de 2022, pero concentrada en pocos días, la desproporción de los precios, y la transmisión asimétrica de los costes, con subidas inmediatas pero bajadas mucho más lentas.

Esta dinámica "provoca que muchas pymes del transporte y la logística tengan que asumir incrementos de costes que no pueden repercutir en sus clientes ni financiar", según Pimec.

La normativa prevé cláusulas de indexación de los contratos cuando el gasoil sube más de un 5 %, pero Pimec ha denunciado que no siempre se están aplicando correctamente, "lo que traslada el impacto del aumento de costes a las pequeñas empresas del sector", según la organización.

Pimec también ha señalado que las empresas que prestan servicio a las administraciones públicas quedan fuera de la cláusula de indexación automática, por lo que Pimec ha pedido a la Generalitat y a los ayuntamientos que las tengan en cuenta.

El sector representa entre el 11 % y el 14 % del PIB catalán y genera cerca de 170.000 empleos, según la patronal. EFE

