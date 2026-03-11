Pere Romeu: "El césped condicionará al equipo que más pases dará, pero no es excusa"

Sant Joan Despí, 11 mar (EFE).- El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ha lamentado este miércoles, en la víspera de la ida de la semifinal de la Copa de la Reina ante el Badalona Women, que el césped artificial condicionará “claramente” a su equipo, aunque ha subrayado que "no es una excusa" ni la van a utilizar.

"Hay cambios en la circulación del balón porque siempre he dicho que el césped natural permite jugar mejor que el artificial, por lo que esto condiciona claramente al equipo que más pases dará en el partido, que imagino que seremos nosotros. Dicho esto, no es una excusa y no la vamos a utilizar", ha apuntado el técnico azulgrana.

Desde la sala de prensa del estadio Johan Cruyff, el preparador catalán ha defendido que unas semifinales de esta competición, a su juicio, no se deberían jugar en césped artificial, no solo por la salud de las jugadoras, sino también por "el espectador que quiere ver un partido de primerísimo nivel", aunque ha asegurado que su equipo está "totalmente preparado" para afrontarlo.

Romeu ha destacado que su equipo llega "muy bien" a la eliminatoria ante un rival "sin balón muy agresivo", además que "presiona alto" con lo que "dificulta la organización del juego rival, con capacidad de contraataque y velocidad en la transición ofensiva".

Asimismo, el técnico azulgrana ha advertido que será necesario "superar la primera presión del rival y atacar un equipo abierto, evitando pérdidas innecesarias y contraataques", y ha explicado que, respecto a la ilusión que puede tener el Badalona Women por afrontar la primera semifinal de su historia, su vestuario también mantiene la motivación alta.

"Seguramente por su parte habrá un plus de motivación e ilusión por ser las semifinales de la Copa de la Reina, pero también nosotras tenemos muchas ganas de hacer un gran partido desde el inicio para intentar encarrilar la clasificación para la final de la Copa, y eso es lo que vamos a intentar", ha asegurado.

Romeu ha analizado que una eliminatoria de 180 minutos "siempre es buena" porque permite ver qué aspectos modificar respecto al primer partido y ofrece información para plantear distintos escenarios, y ha explicado que no marca plazos con la defensa Mapi León, que será baja, y todavía no hay términos concretos de recuperación.

"No sé con exactitud cuándo se reincorporará completamente al grupo, de momento lo ha hecho de forma parcial. Vamos día a día, sesión a sesión, evaluando qué se puede hacer y qué no, y esperamos, como todos, lo mejor, aunque aún no conocemos la fecha exacta de su vuelta", ha concluido el técnico azulgrana. EFE

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