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Paulo Fonseca: "Me gusta mucho el estilo del Celta"

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Vigo, 11 mar (EFE).- El portugués Paulo Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, mostró este miércoles su ambición en la víspera de medirse al Celta en Balaídos, pese a que su equipo llega muy mermado por las bajas y en su peor momento después de encadenar cuatro partidos sin ganar, tres de Liga y uno de Copa.

“Ser favorito no es más que una palabra. El Celta es un gran equipo, a mí me gusta mucho su forma de jugar. Es un equipo que juega muy bien con el balón, disfruto viéndolos jugar porque ofensivamente tienen un estilo que realmente aprecio. Sé que será un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos”, indicó.

En rueda de prensa, el técnico luso dijo que para él lo más importante es “mantener el equilibrio” en su análisis y no “dramatizar” con los últimos resultados porque, pese a las derrotas, él ha visto “cosas positivas”.

“Nos encontraremos con un rival muy poderoso en ataque, pero nosotros somos ambiciosos y queremos ganar este partido. No vamos a especular”, avisó Fonseca, que mostró su admiración por el trabajo de Claudio Giráldez.

“El Celta es un equipo que siempre quiere atacar, que se siente cómodo teniendo el balón. Es un equipo español, con un entrenador con un estilo de juego que me gusta mucho. Si venimos aquí solo con la intención de defender, sufriremos mucho. Si permitimos que el Celta tenga el balón, nos harán daño”, expuso.

“Lo principal será defender bien, por supuesto, pero también será muy importante quitarles el balón. Eso nos permitirá controlar mejor sus ataques. Hay dos partidos en esta eliminatoria, pero contra un equipo como el Celta, si pensamos que la mejor solución es solo defender y dejarles tener el balón, lo tendremos muy difícil”, continuó.

Finalmente, Fonseca habló del brasileño Endrick, al que reservó en el último partido de Liga ante el Paris FC: “Lo veo fresco y motivado, el otro día ya expliqué su situación. Para él, este partido es importante para demostrar que está en buena forma”. EFE

dmg/jl

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