Espana agencias

Óscar López destaca el "varapalo" del TC contra la Ley de Telemadrid y acusa a Ayuso de "ir siempre en contra de la ley"

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha destacado este miércoles el "varapalo" del Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Telemadrid y ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "ir siempre en contra de la ley".

Así lo ha destacado el ministro en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid que permitió en junio de 2021 la tramitación en lectura única de la reforma de la ley de Radio Televisión Madrid sin posibilidad de presentar enmiendas al reconocer la vulneración del derecho fundamental de los diputados socialistas que lo recurrieron en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

López ha destacado que esta semana también ha habido un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que exigía a la Comunidad que comenzase a elaborar el registro de objetores de conciencia a las interrupciones voluntarias del embarazo. "Lo que sabemos todos ahora es que Telemadrid es una televisión creada con una ley inconstitucional", ha afirmado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ecologistas lleva a la AN el informe de la Comisión Europea que apremiaba la limpieza de Palomares (Almería)

Ecologistas lleva a la AN

Un jurado popular declara culpable al acusado del doble crimen en una nave okupada de Torrejón (Madrid)

Un jurado popular declara culpable

Abascal asegura que las medidas de Díaz evidencian su "fanatismo ideológico" y le invita a irse a Cuba

Abascal asegura que las medidas

Kiev denuncia “discriminación” de ucranianos tras denuncias de sus atletas paralímpicos

Infobae

Un aficionado del Barcelona se equivoca y asiste al Exeter City en lugar del Newcastle

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid avala

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una familia por haber utilizado su vivienda de renta antigua para alquiler turístico

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

ECONOMÍA

El ex de una camarera

El ex de una camarera aprovecha cuando trabaja para pedir créditos con su tarjeta y, al romper, desaparece: la Justicia le perdona la deuda de 30.500 euros

Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”