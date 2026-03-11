Óscar López destaca el "varapalo" del TC contra la Ley de Telemadrid y acusa a Ayuso de "ir siempre en contra de la ley"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha destacado este miércoles el "varapalo" del Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Telemadrid y ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "ir siempre en contra de la ley".

Así lo ha destacado el ministro en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid que permitió en junio de 2021 la tramitación en lectura única de la reforma de la ley de Radio Televisión Madrid sin posibilidad de presentar enmiendas al reconocer la vulneración del derecho fundamental de los diputados socialistas que lo recurrieron en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

López ha destacado que esta semana también ha habido un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que exigía a la Comunidad que comenzase a elaborar el registro de objetores de conciencia a las interrupciones voluntarias del embarazo. "Lo que sabemos todos ahora es que Telemadrid es una televisión creada con una ley inconstitucional", ha afirmado.