Oportunidad para Raúl Moro en la pelea por el extremo rojillo

Pamplona, 11 mar (EFE).- La baja de Rubén García por sanción abre la puerta a Raúl Moro de la titularidad nuevamente, en un duelo importante ante la Real Sociedad para intentar hacer dudar a su entrenador de cara a la siguiente jornada.

El último fichaje de Osasuna, Raúl Moro, afronta este fin de semana una nueva oportunidad para reivindicarse en el once inicial. El extremo catalán llegó con el cartel de titular, pero se ha encontrado con un Rubén García que está firmando una de sus mejores temporadas, combinando experiencia, calidad y una capitanía que está guiando al equipo dirigido por Alessio Lisci en un gran momento de forma.

Sin embargo, el escenario cambia para el próximo partido. Rubén García será baja tras ver la quinta tarjeta amarilla el pasado sábado ante el RCD Mallorca, por lo que Moro apunta a ser titular este sábado ante la Real Sociedad en San Sebastián. Una ocasión que el joven atacante deberá aprovechar para poner en duda las decisiones de su entrenador y ganar peso en la rotación ofensiva.

En el frente de ataque rojillo, Víctor Muñoz y Ante Budimir parecen actualmente indiscutibles, lo que deja solo una plaza disponible en la línea ofensiva, hasta ahora claramente en manos de Rubén García. Desde su llegada en el mercado de invierno procedente del Ajax, en busca de relanzar su carrera, Moro ha sido titular en tres encuentros, siempre aprovechando la ausencia de alguno de los habituales.

El balance en esos partidos ha sido variado: una derrota ante el Valencia, un empate frente al Villarreal y una victoria en Vigo contra el RC Celta de Vigo. Más allá de los resultados, el extremo ya ha dejado destellos de la calidad que atesora. Acumula 295 minutos en 6 partidos.

Su talento está fuera de toda duda y ya ha demostrado el guante que tiene en su pie derecho. De hecho, suma dos asistencias de gran precisión que facilitaron sendas victorias rojillas ante el Celta y el Real Madrid.

Ahora, el futbolista catalán, de 23 años, afronta su séptimo partido con la camiseta rojilla con un doble objetivo: consolidarse en el equipo y ayudar a Osasuna a lograr la que sería su tercera victoria a domicilio de la temporada. Un triunfo que permitiría a los navarros seguir peleando por los puestos europeos que actualmente marca el Celta, con seis puntos de ventaja sobre los rojillos. EFE

